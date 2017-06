Vermischtes Schwandorf

11.06.2017

11.06.2017

Die Schwandorfer wollen beim Pfingstvolksfest Boxen sehen. Faustkampf ist ein fester Bestandteil des Rummels wie das Feuerwerk am Sonntagabend. Nicht anders ist der gute Besuch bei den Kämpfen am Sonntag im Festzelt auf dem Krondorfer Anger zu werten. 800 Zuschauer saßen am Ring und waren recht angetan von der Qualität der neun Kämpfe, die der Schwandorfer Trainer Michael Heigl zusammengestellt hatte. Die Boxer stammten aus der Oberpfalz, Niederbayern und den fränkischen Regierungsbezirken. Auch Bezirksvorsitzender Herbert Mühlbauer war zufrieden mit dem Niveau der Veranstaltung, zu der auch ein Frauenkampf gehörte. Box-Club-Vorsitzender Dr. Wolfgang Gorek hatte nicht mit diesem Zuschauerandrang gerechnet und war sehr zufrieden mit der Resonanz. Einziger Teilnehmer des BC Schwandorf war Sedat Hafiz (links), der gegen Deniz Hurma aus Selb (rechts) in der dritten Runde unterlag. Bild: Hirsch