11.12.2017

Die Orgel blieb stumm beim zweiten Adventskonzert am Sonntag in der Fronberger Pfarrkirche. Sie wird derzeit repariert und soll im Frühjahr 2018 wieder neu erklingen. Die freiwilligen Spenden der zahlreichen Kirchenbesucher fließen in den Finanzierungstopf. Die Sanierung der 50 Jahre alten Orgel kostet immerhin 36 000 Euro.Pfarrgemeinderatssprecher Roland Stehr dankte den Musikern für die Mitwirkung sowie der Organistin Maria Pritzel und Chorleiter Christian Lehnerer für die Gestaltung. Mit "Nah ist der Herr" eröffnete der Kirchenchor das Konzert. Mit seinen "Gedanken zum Advent" leitete Johann Tauscher über zur Musik der Fronberger Stubenmusik, des Kinderchors, des VHS-Klarinettentrios und des Bläserquintetts.In Mundart erinnerte Johann Tauscher an die Botschaft des Engels an Maria. Von "Gottes grenzenloser Liebe" sang der Kirchenchor. Die Fronberger Stubenmusik grüßte Maria, die Kinder zündeten musikalisch ein Licht an, das Klarinettentrio der Volkshochschule ließ den Wind auf dem Berg wehen, und das Bläserquintett intonierte den "Hochalm-Jodler".Das Schlusswort hatte Pfarrer Thomas, der sich bei allen Mitwirkenden und bei den Spendern bedankte. Beim Schlusslied "Tauet Himmel, den Gerechten" stimmten die Zuhörer mit ein. Der Pfarrgemeinderat bot anschließend im Freien Glühwein und Stollen gegen eine Spende an.