14.08.2017

Sicherheit im Straßenverkehr, vermittelt mit einer großen Portion Spaß: Das Krankenhaus St. Barbara startete mit Partnern eine Ferienaktion, die gut ankam.

Zum ersten Mal organisierte das St. Barbara-Krankenhaus ein Ferienprogramm für Kinder von Mitarbeitern und gewann dafür das Bayerische Rote Kreuz, das Reiterzentrum, den Verband der Brieftaubenzüchter und den ADAC als Partner. "Aufgepasst mit ADACUS" hieß das Motto am Freitag im Festsaal. Sebastian Vieth übte mit den 28 Mädchen und Buben das Verhalten an der Ampel und am Zebrastreifen ein und wies sie auf die Gefahren im Straßenverkehr hin."Mit dem Schuleintritt stehen die Kinder erstmalig vor der Herausforderung, sich allein und eigenverantwortlich als Fußgänger im Straßenverkehr zu bewegen", sagte der Verkehrsmoderator des ADAC. Gefahr drohe vor allem beim Überqueren der Fahrbahn. Abwechselnd schlüpften die Kinder in die Rolle der Fußgänger und der motorisierten Verkehrsteilnehmer und lernten, wie wichtig der Blickkontakt zwischen Fußgängern und Autofahrern ist.