16.08.2017

Manchmal werden Richter mit merkwürdigen Lebensumständen vertraut gemacht. Zum Beispiel: Da besitzt jemand ein Haus, lässt eine kinderreiche Familie darin wohnen und zieht selbst in die daneben stehende Garage. Dort ereignete sich heuer im Februar eine Auseinandersetzung, die nun sorgsamer Klärung bedarf.

Ich habe niemals zugehauen. Der Angeklagte

Der 47-Jährige, jetzt aus Strafhaft wegen eines anderen Delikts in Fußfesseln vorgeführt, besaß bis vor kurzem ein Anwesen im Schwandorfer Stadtsüden. Zwischenzeitlich ist das Haus versteigert worden. Doch eine kinderreiche Familie hat noch immer dort ihr Domizil. Sie wohnte auch schon in dem Gebäude, als sich der damalige Eigentümer entschloss, in eine zum Grundstück gehörende Garage zu ziehen. Warum er sich dort ein "Dachkammerl" einrichtete, blieb jetzt bei einem Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung vor Amtsrichter Thomas Heydn ungeklärt. Fest stand lediglich: Der Mann war heuer im Februar für ein paar Tage zu seiner auswärts lebenden Tochter gereist. Als er an einem späten Freitagabend heimkehrte, konnte er nicht mehr in die Garage. Offenbar war das Zylinderschloss ausgewechselt worden. Aber von wem?Der 47-Jährige, sichtlich erbost, tat Zweierlei. Erst schnappte er sich einen Stein, schlug ein Fenster ein und verschaffte sich Zutritt. Dann klingelte er bei seinem Mieter nebenan und sah nach eigenem Bekunden noch, wie der Familienvater mit einem Besen aus dem Eingang sprang und auf ihn zulief. Da will der Vermieter dann ein am Boden liegendes Eisenrohr ergriffen und Abwehrhaltung eingenommen haben.Was dann geschah, hätte nur aufgehellt werden können, wenn das Oberhaupt der Großfamilie als Zeuge erschienen wäre. Doch der Mann, der nach dem seltsamen Ereignis Anzeige erstattet hatte, weil er angeblich mit dem Eisenrohr geschlagen worden war, kam nicht. Der mutmaßliche Täter behauptete nun: "Ich habe niemals zugehauen." Und er wusste auch noch: "Er ist ins Haus zurückgerannt, hat ein Fenster geöffnet, ein Messer herausgeworfen und mich beschimpft." Die Aufforderung: "Sei ein Mann und komm' runter" verhallte ungehört.Richter Heydn blieb nichts anderes übrig, als das Verfahren abzubrechen. Der säumige Zeuge muss nun 300 Euro Ordnungsgeld zahlen und beim nächsten Termin erscheinen. Neben ihm auch seine Frau und seine Mutter. Sie sollen ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Wenn die Streithähne irgendwann demnächst alle zusammen vor der Justiz auftreten, werden sich auch andere Nebenaspekte ansprechen lassen. Zum Beispiel, warum die Großfamilie nie ihre Stromrechnung zahlte, weshalb das Schloss an der Garage ausgewechselt wurde und der Hausbesitzer quasi zum Obdachlosen gemacht wurde. Mit anderen Worten: Es bleibt spannend.