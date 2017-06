Vermischtes Schwandorf

13.06.2017

Knapp 20 000 Fahrzeuge überqueren täglich die Globus-Kreuzung im Stadtosten. Ab Montag, 19. Juni, um 7 Uhr müssen sich die Autofahrer drei Wochen lang auf Behinderungen einstellen. Die Stadt lässt die Fahrbahndecke der Wackersdorfer Straße von der Bahnunterführung bis zur Autobahnauffahrt erneuern.

Die Umleitungsstrecken Die Baumaßnahmen dauern bis zum 7. Juli und erfolgen in zwei Bauabschnitten. Der Verkehr an der Kreuzung wird ab Montag während der Woche über Teilsperrungen geregelt. An den Wochenende gelten folgende Umleitungen: Wer ins Gewerbegebiet Ahornhof möchte und aus Richtung Cham kommt, fährt von der Bundesstraße 85 ab nach Alberndorf und über den in nördlicher Richtung verlaufenden Weg. Dann über die Breitwiesstraße zur Straße "Bei der Autobahnmeisterei". Autofahrer mit Ziel "Brunnfeld" steuern über Alberndorf den Kreisverkehr beim Autohaus Maschek an und gelangen über die Imstettener Straße ins Gewerbegebiet rund um den Globus. Aus Richtung Innenstadt wird der Verkehr von der Wackersdorfer Straße über die Hoher-Bogen-Straße auf die Steinberger Straße umgeleitet. Von dort gelangt der Verkehrs über Niederhof und die Imstettener Straße zum Brunnfeld (Globus) und zum Ahornhof. (rhi)

"Wir können nicht zaubern", sagte Oberbürgermeister Andreas Feller beim Ortstermin am Dienstag. Er bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Stadtbaumeister Roland Stehr hält die Sanierung nach 15 Jahren für dringend erforderlich: "Wir wollen die Substanz der Straße erhalten." An zwei Wochenenden werde die Asphaltdecke aufgebracht, dazu sei eine Vollsperrung erforderlich. Im Zuge der Baumaßnahmen werde auch die ebenfalls in die Jahre gekommene Ampelanlage erneuert.Die Polizei werde die Baumaßnahme begleiten, verspricht Polizeihauptkommissar Dieter Jäger. Die Umleitungen und "Schleichwege" seien gut ausgeschildert. Die Vertreter des Planungsbüros und der Baufirma hätten sich "wegen der aufwendigen Bauarbeiten" eigentlich eine Vollsperrung gewünscht. Dies habe sich letztlich nicht umsetzen lassen. Den Auftrag, 9 700 Quadratmeter Asphalt zu fräsen und eine Deckschicht aufzubringen, erhielt die Firma Guggenberger GmbH in Mangolding zum Preis von 340 000 Euro.