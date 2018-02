Vermischtes Schwandorf

23.02.2018

Ein Neunjähriger zog sich bei einem Unfall am Donnerstag Mittag leichte Verletzungen zu. Der Bub stieg an der Goethestraße aus einem Bus aus und lief auf die Straße. Ein 52-jähriger Autofahrer fuhr genau in diesem Moment an dem Bus vorbei. Bei dem folgenden Zusammenstoß zog sich der Schüler Schürfwunden zu. Mit dem Rettungsdienst wurde der Junge zu weiteren Untersuchungen in eine Amberger Kinderklinik gebracht.