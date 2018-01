Vermischtes Schwandorf

01.01.2018

21

0 01.01.201821

232 Preise gab's bei der "Engelsuche", dem Weihnachtsgewinnspiel des Schwandorfer Wirtschaftsforums. Vom 23. November bis 20. Dezember konnten die Teilnehmer beim Einkaufsbummel in teilnehmenden Geschäften Engelaufkleber sammeln und damit ihren Spielschein füllen. 642 vollständig ausgefüllte Spielscheine sind bis Spielende bei der Stadt Schwandorf eingegangen.

Weil es insgesamt 232 Einzelpreise zu gewinnen gab, waren die Gewinnchancen ansehnlich. Die Preise waren allesamt von den am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäften und Lokalen gestiftet worden. Vom großen Einkaufsgutschein über attraktive Sachpreise bis hin zum Verzehrgutschein war alles mit dabei. Das Schwandorfer Christkind spielte die Glücksfee. Das teilte das Wirtschaftsforum mit."Die Resonanz der Kunden auf das Gewinnspiel war großartig" freute sich Roland Kittel, der Schwandorfer Citymanager: "Man sieht, dass das Weihnachtsgewinnspiel den Besuchern viel Spaß gemacht hat. Wenn man bedenkt, dass das Füllen der abgegebenen 642 Spielscheine mit den jeweils neun Spielfeldern insgesamt über 5 700 Einkäufe in Schwandorfer Geschäften und Lokalen bedeutet, sehen wir unser Weihnachtsgewinnspiel als eine absolute Bereicherung für den Schwandorfer Einzelhandel und die Gastronomie. 2018 wird es auf jeden Fall eine Neuauflage der Engelsuche geben, dann hoffentlich mit noch mehr Teilnehmern und noch mehr Geschäften", so Kittel.Über den größten Preis, ein Fernsehgerät im Wert von 1000 Euro, freute sich Daniela Hohler aus Schwandorf, die ihren Hauptgewinn bei der Firma K+B Expert von Marktleiter Andreas Roith überreicht bekam. Die komplette Liste der Gewinner ist im Internet veröffentlicht. Die Gewinne müssen bis spätestens Ende Februar abgeholt werden.___Weitere Informationen: