Vermischtes Schwandorf

14.07.2017

Ein 54-Jähriger ist am Donnerstagabend in Schwandorf von der Böhmischen Torgasse in die Fronberger Straße abgebogen. Dabei ist er mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Schuld sind an diesem Unfall laut Polizeibericht beide Verkehrsteilnehmer.



Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr wollte ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Tirschenreuth mit seinem Auto in Schwandorf von der Böhmischen Torgasse kommend in die Fronberger Straße einfahren. Dabei kreuzte von rechts auf dem Radweg eine gleichaltrige Fahrradfahrerin aus Schwandorf.Aufgrund von Sorgfaltspflichtverletzungen beiderseits – der Autofahrer schaute nach Angaben der Radfahrerin nicht nach rechts und diese stieg an der Einmündung nicht wie vorgeschrieben ab – kam es zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht am rechten Knie. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von 1000 Euro.