Schwandorf

16.03.2018

Zugansagen, Mobilitätshilfe, die Ausgabe von Parkkarten oder schlicht eine kurze Information: Die Servicestelle am Bahnhof Schwandorf erfüllt zahlreiche Aufgaben. Die Deutsche Bahn hält sie trotzdem für erlässlich. Ab 1. Januar 2019 wird das Häuschen am Bahnsteig der Gleise 2 und 3 nicht mehr besetzt sein.

Wer den Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof nutzen will, braucht eine Parkkarte. Die bekommt er derzeit an der Servicestelle. Die Mitarbeiter in dem kleinen Häuschen sorgen auch für die Zugansagen und bedienen die "Zugzielanzeige" über den Bahnsteigen. Reisende können sich auch an den Mitarbeiter wenden, etwa wenn sie wegen Verspätungen eine andere Verbindung brauchen. Und: Wenn gehbehinderte Fahrgäste hier ein-, aus- oder umsteigen müssen, leisten die Mitarbeiter Hilfe, sperren die Gleise für eine Überquerung. Denn der Bahnhof ist bekanntlich nicht barrierefrei. Auf den Umbau drängt die Stadt seit Jahren, angesichts von etwa 5000 Fahrgästen am Tag. Bislang allerdings vergeblich.Stattdessen gibt es eine weitere Hiobsbotschaft. "Nach derzeitigen Planungen wird die Servicestelle am Bahnhof Schwandorf zum 1.1.2019 aufgelöst", teilte ein Bahnsprecher auf Nachfrage der Oberpfalz-Medien mit. Die Reisendeninformation werde durch das Ansagezentrum in Regensburg übernommen. Nachfragen kann da aber niemand vom Bahnsteig aus.Hilfeleistungen für mobilitätseingeschränkte Reisende soll es laut Bahn nach vorheriger Anmeldung bei der "Mobilitätsservice-Zentrale" durch eine private Hilfsorganisation geben. Die Anmeldung dazu muss vorher über das Internet erfolgen. Spontane Hilfe am Bahnsteig gibt's also nicht mehr. Wenn es Störungen an der Schließfachanlage gibt, sind bislang die Mitarbeiter der Servicestelle zur Stelle. Auch Fundsachen nehmen sie an. Immerhin: Mit Kündigungen ist nicht zu rechnen. Für die Mitarbeiter würden "alternative Arbeitsplätze im Bereich des Bahnhofsmanagements Regensburg geprüft", so der Bahnsprecher. Die Servicestelle am Bahnhof ist derzeit werktags und samstags von 6.45 bis 18.15 Uhr besetzt, am Sonntag von 9.45 bis 21.15 Uhr. Wird sie aufgelöst, bedeutet das: Wenn die Fahrkartenausgabe schließt, ist kein Bahnmitarbeiter mehr als Ansprechpartner vor Ort. Am Wochenende also ab samstags 12 Uhr bis montags früh. Für die Fahrkartenverkaufsstelle im Bahnhof seien keine Veränderungen geplant, teilte der Bahnsprecher mit.Die Stadt wisse von diesen Plänen noch nichts, teilte Pressesprecher Lothar Mulzer der Redaktion mit. Beim Parkplatz arbeiten Stadt und Bahn eigentlich zusammen. Die städtischen Verkehrsüberwacher kontrollieren hier den ruhenden Verkehr.