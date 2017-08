Vermischtes Schwandorf

13.08.2017

2

0 13.08.2017

(tsr) Als Belohnung für die erfolgreiche Teilnahme an der Sportabzeichenaktion durften sich Mitglieder des Schwimmclubs Schwandorf bei einem Ausflug mit der Römischen Galeere auf die Spuren der alten Römer begeben. Von Mariaort bei Regensburg aus ging es mit dem von Studierenden der Universität Regensburg originalgetreu nachgebautem römischen Flussschiff vom Typ Navis Lusoria die Naab entlang flussaufwärts in Richtung Pielenhofen. Nach einer kurzen Einweisung setzten Schwimmer die siebeneinhalb Tonnen schwere Galeere mit den gefühlt mindestens genauso schweren Holzpaddeln in Bewegung.

Mit der nötigen Disziplin und gutem Teamwork gelang es, die Kommandos des "Centurio" umzusetzen und ordentlich Fahrt aufzunehmen. Nach gut einstündiger Fahrt mit Wendemanöver und Schlusssprint wurde an der Anlegestelle dann wieder vor Anker gegangen.