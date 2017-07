Vermischtes Schwandorf

Das "Haus des Guten Hirten" verabschiedete 36 Absolventen des Berufsvorbereitungsjahres (BvJ), 19 von ihnen mit dem Mittelschulabschluss. Die Besten wurden ausgezeichnet.

Sieben in Ausbildung

Die Lehrgangsbesten

Die Jugendlichen hatten die Fachrichtungen "Gartenbau und Landwirtschaft", "Gastronomie und Hauswirtschaft" sowie "Wirtschaft und Verwaltung" belegt.Sieben Schüler beginnen eine Ausbildung, 20 besuchen eine weitere vorbereitende Maßnahme, fünf gehen auf eine Berufsfachschule und eine Schülerin kommt in der Werkstatt für behinderte Menschen unter. Beim Rest ist der weitere Werdegang noch offen. 28 Jugendliche schlossen im "Haus des Guten Hirten" eine "Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme" (BvB) ab. Von ihnen erreichten 15 den Mittelschulabschluss. 22 Teilnehmer beginnen eine Ausbildung, 19 von ihnen im "Haus des Guten Hirten".Je zwei Absolventen sind auf der Suche nach einer Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, beginnen eine Beschäftigung oder haben sich noch nicht entschieden.Bei der Abschlussfeier am Donnerstag in der Turnhalle wurden die Lehrgangsbesten ausgezeichnet: Michaela Rahm (1,68), Maria Scheffmann (1,7), Alexander Groß (1,93) und Marvin Islinger (1,93). Anerkennungspreise erhielten Marvin Islinger, Tobias Steiner, Julian Frist, Gabriela Schuster, Kevin Härtl und Franziska Durst.