12.06.2017

Ein neu belebter Festplatz und die erweiterten Angebote haben dem Pfingstvolksfest 2017 gut getan. Darin waren sich die Veranstalter bei der Abschlussbesprechung am Montag im Rathaus einig. Kritische Anmerkungen gab es auch. Sie sollen in die Planungen für das kommende Jahr einfließen.

"Da war für jeden etwas dabei", schwärmte Oberbürgermeister Andreas Feller von den zurückliegenden Tagen. Dem pflichtete Festleiterin Ulrike Sachs vom Festbüro "Uebel & Sachs" bei: "Wir waren überrascht von der guten Resonanz und freuen uns schon auf das nächste Jahr". Lediglich vom "zweiten Samstag" war sie enttäuscht. Die Sitzplätze und das kulinarische Angebot im Freien seien bei den Besuchern gut angekommen.Auch Festwirt Gerhard Böckl war zufrieden. "Der Renner" war der Betriebe- und Behördenabend am Freitag mit 2500 Besuchern. Mit der Auftaktveranstaltung, dem Thementag "Amerika" und dem Boxkampf nannte Böckl weitere Höhepunkte."Ein Volksfest ist keine Billigveranstaltung", begegnet der Festwirt der Kritik an der "Preispolitik". Berücksichtige man die Aktionen und Sonderangebote, dann liege das Schwandorfer Volksfest bei den Bier-, Fahr- und Essenspreisen "nicht einmal im Mittelfeld vergleichbarer Veranstaltungen", ist Gerhard Böckl überzeugt. Er nehme aber die Kritik ernst und werde "über das Preis-Leistungsverhältnis in Zukunft nachdenken".Die neue Weinlaube war zwar "dekorativ und schön", aber nur spärlich besetzt. Darauf will Oberbürgermeister Andreas Feller reagieren und verspricht: "Im nächsten Jahr wird es ein eigenes Weinzelt geben". Der Leiter des Ordnungsamtes, Stefan Schamberger, stellte zufrieden fest: "Alle Beteiligten haben an einem Strang gezogen".Das erstmals aufgelegte Programmheft sei gut angekommen und soll auch 2018 erscheinen. Erster Polizeihauptkommissar Armin Kott registrierte "nur wenige polizeirelevante Vorgänge". Die Taktik mit der verstärkten Präsenz vor Ort und dem Einsatz der Sicherheitswacht sei voll aufgegangen. Es kam zu fünf körperlichen Auseinandersetzungen und zu drei Sachbeschädigungen, aber zu keinem Diebstahl. Zwei alkoholisierte Autofahrer gerieten in eine Polizeikontrolle. Auch die Helfer des Bayerischen Roten Kreuzes erlebten eine vergleichsweise ruhige Woche mit "weniger Bierleichen" als früher.