Vermischtes Schwandorf

22.09.2017

1631

0 22.09.20171631

Beim Krankenhaus St. Barbara in Schwandorf ist am Freitagmorgen eine Fliegerbombe entdeckt worden. Der explosive Fund muss entschärft werden. In einem Umkreis von 300 Metern wird die größte Evakuierung in der jüngeren Stadtgeschichte notwendig werden. Wann und wie genau, wird am Nachmittag ein Krisenstab festlegen.

Krisenstab im Krankenhaus St. Barbara

Krankenhaus muss komplett evakuiert werden

Derzeit entsteht ein 50 Millionen Euro teurer Neubau beim Krankenhaus an der Steinberger Straße. Der Spatenstich dafür war am Dienstag. Bei den Arbeiten hatte ein Baggerfahrer am Freitag um 8.55 Uhr eine Bombe mit einer Größe von rund einem Meter mal 30 Zentimeter entdeckt. Sie ist 250 Kilogramm schwer. Daraufhin ist ein Sprengkommando aus Nürnberg angereist. Michael Weiß und Christian Scheibinger inspizierten die Bombe, bei der es sich um ein englisches Fabrikat handelt. Es dürfte vom Bombenangriff auf die Stadt am 17. April 1945 stammen. Nach der Einschätzung der Fachleute steht fest, dass sie nicht sofort entschärft werden muss. Es geht keine unmittelbare Gefahr von dem Blindgänger aus.Darüber zeigte sich vor allem Krankenhaus-Geschäftsführer Dr. Martin Baumann erleichtert. Er berichtete vor Ort, dass die ersten Maßnahmen bereits eingeleitet worden seien. Auch im Krankenhaus wurde ein Krisenstab gebildet, der die notwendige Evakuierung vorbereitet. Am Nachmittag gegen 15 Uhr tritt dann die Führungsgruppe Katastrophenschutz mit Polizei, Rettungsdiensten, Feuerwehren, THW, Krankenhaus-Verantwortlichen und Vertretern des Landkreises sowie der Regierung der Oberpfalz zusammen, um das weiter Vorgehen festzulegen, kündigte Landrat Thomas Ebeling an. Dr. Baumann erklärte, dass die Notaufnahme bereits geschlossen ist und keine Patienten mehr aufgenommen werden – und bereits die ersten entlassen worden sind. Das Krankenhaus St. Barbara wird nun auch von Rettungsdiensten nicht mehr angefahren. Die Integrierte Leitstelle in Amberg ist informiert.Die Entschärfung erfolgt möglicherweise erst in der kommenden Woche. Bis dahin muss das Krankenhaus komplett evakuiert werden. Es hat 267 Betten. Der Geschäftsführer erklärte, dass es genaue Evakuierungspläne gebe und im im Verbund der Barmherzigen Brüder auch schon Erfahrungen bestünden. Vor zwei Jahren ist in Regensburg das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder – ebenfalls wegen eines Bombenfundes – evakuiert worden. In dem Umkreis von mindestens 300 Metern, in denen eine Sicherheitszone eingerichtet werden soll, liegen auch das Berufliche Schulzentrum Oskar-von-Miller, das Betriebswerk der Oberpfalzbahn und zahlreiche Wohnhäuser.Die Arbeiten an der Baustelle wurden natürlich sofort eingestellt. Die Polizei hat das Gelände abgesperrt. Der Blindgänger wird rund um die Uhr bewacht.