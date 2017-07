Vermischtes Schwandorf

30.07.2017

247

0 30.07.2017247

Aufregung in der Breite Straße in Schwandorf. Am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr gehen zahlreiche Anrufe bei der Polizei ein. Grund ist ein Wasserrohrbruch.

Anwohner berichteten, dass Wasser durch die Straße drückt und sich der Asphalt an einigen Stellen hebt. Sofort rückte die Feuerwehr an, Arbeiter sperrten die Straße. Wie viele Haushalte derzeit ohne Wasser sind, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Auch am Montag wird die Straße gesperrt sein, um das defekte Rohr zu reparieren und die Pflastersteine abzutragen. Ursache und Schadenshöhe sind derzeit noch unbekannt.