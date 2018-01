Vermischtes Schwandorf

02.01.2018

6

0 02.01.2018

Es gilt als das anspruchsvollste Kartenspiel: Bridge. Der Schwandorfer Club bietet die Möglichkeit, die Karten auszureizen und richtet Meisterschaften aus. Der Stadt-Titel geht diesmal an zwei Herren.

Neuer Vorstand Die Neuwahl des Vorstands für die nächsten zwei Jahre brachte folgendes Ergebnis: Vorsitzende Gisela Lamprecht; Sportwart Hans Luger; Kassenwart Ulrike Hartwig; Club-Punkte-Sekretärin Pia Münch; Öffentlichkeitsarbeit Alexandra Auffarth; Schriftführerin Rosa Schäffer; Kassenprüferin ist Elke Klimsa. Zu Beisitzern wurden Claudia Bruckner und Angelika Schwägerl gewählt.

Wackersdorf. Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Bridge-Clubs im Landgasthof Bösl in Wackersdorf. Neuwahlen standen an, ebenso die Ehrung der Stadtmeister 2017, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. Vorsitzende Gisela Lamprecht berichtete über die Aktivitäten und die Ziele für das kommende Jahr informiert. Derzeit zählt der Bridge-Club Schwandorf 72 Mitglieder. Im neuen Jahr gelte es, verstärkt jüngere Mitglieder zu werben, sagte Lamprecht.Die Stadtmeisterschaft 2017 wurde als Paar-Turnier mit dreifach Wertung ausgetragen. Es wurde an acht Tischen gespielt. Stadtmeister 2017 wurden Anselm Kiessling und Max Schreiner mit 64,94 Prozent. Den zweiten Platz holten sich Anita Koch und Ulrike Hartwig mit 59,04 Prozent gefolgt von Luise Hopf und Elke Klimsa mit 57,31 Prozent auf dem dritten Platz. Bei Bridge-Turnieren werden von allen Paaren die gleichen Kartenverteilungen gespielt. Das Paar, das im Vergleich aller Verteilungen am besten gespielt hat, ist am Ende Turniersieger.Lamprecht berichtete auch von den sportlichen Ereignissen. Die einzelnen Turniere werden jeweils am Montag oder Mittwoch ausgetragen. Durchschnittlich wurde an diesen Tagen an sieben (montags) und fünf Tischen gspielt. Martha Lamprecht hat an 95 von 96 Spieltagen teilgenommen. Während 2016/2017 noch zwei Teams für den Wettkampf in der Liga Nordbayern und in der Regional-Liga gemeldet waren, fand sich für die Spielsaison 2017/2018 nur noch ein Team. In der Schwandorfer Regional-Liga spielen in der laufenden Saison Anselm Kiessling, Max Schreiner, Wolfgang Demleitner und Hans Luger.