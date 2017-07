Vermischtes Schwandorf

09.07.2017

"Wann wird's mal wieder richtig Sommer?", fragt der Sängerbund musikalisch. Die Antwort: Beim Schwandorfer Bürgerfest. Am Samstag fließen kühle Drinks in Strömen. Das flotte Musikangebot bringt abends die Schwandorfer und ihre Gäste auf den sieben Festplätzen schnell in Stimmung.

(ch) Mit zwei Schlägen zapft OB Andreas Feller das erste Fass an, eröffnet mit den Ehrengästen das Jubiläums-Bürgerfest. Bürgermeister Jan Picka aus der Partnerstadt Sokolov stößt mit an, es ist angerichtet auf dem Marktplatz. Die letzten Vorbereitungen laufen da noch, die Wirte wissen: Der große Ansturm kommt am frühen Abend.Und ab etwa 19 Uhr mag der Strom von Gästen, der Richtung Stadt drängt, fast nicht mehr abreißen. Eine Stunde später ist fast kein Sitzplatz mehr zu bekommen, herrscht Hochbetrieb an den zahlreichen Stränden, die für ihre Spezialitäten werben. Egal ob "Lions-Zutzler" oder Lachs, Steckerlfisch, Schweinsbraten oder türkische Spezialitäten: Das Angebot lässt keine Wünsche offen.