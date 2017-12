Datenbank für Kulturlandschaft

Vermischtes Schwandorf

01.12.2017

Zwölf lokale Arbeitsgruppen aus Mittelfranken, Oberfranken und der Oberpfalz haben sich zusammengeschlossen. Ziel des Leader-Kooperationsprojekts "Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente" ist der Aufbau einer umfangreichen Datenbank.

Ebermannsdorf/Schwandorf. Die Auftaktveranstaltung für dieses Kooperationsprojekt fand im Schloss Theuern bei Amberg statt. Wie aus einer Mitteilung des Landratsamtes Schwandorf hervorgeht, soll in Kooperation mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege modellhaft eine Datenbank aufgebaut werden, in die fortlaufend Elemente der Kulturlandschaft eingetragen werden. Das Ziel ist eine einheitliche bayernweite Erfassung.Treibende Kräfte für die Initiierung des Projektes waren Jutta Höfler (LAG Südlicher Steigerwald) und Dr. Thomas Gunzelmann (Landesamt für Denkmalpflege). Das Projektmanagement besteht aus Armin Röhrer, einem Wissenschaftler, der langjährige Erfahrung in der Kartierung Historischer Kulturlandschaften mitbringt, und dem Projektassistenten Klaus Stellwag mit Sitz in den Räumen der Lokalen Arbeitsgruppe"Südlicher Steigerwald" in Scheinfeld.Das Projektgebiet reicht vom Taubertal im Westen bis in den Oberpfälzer Wald im Osten. Schon von den naturräumlichen Voraussetzungen haben sich hier sehr unterschiedliche Kulturlandschaften herausgebildet. Im Zentrum des Projektgebietes liegt der Jurazug, der wieder von sehr eigenen Kulturlandschafts-Elementen geprägt ist. Als Teil des ostbayerischen Grundgebirges besitzt der Oberpfälzer Wald auch infolge seines schon etwas raueren Klimas wieder ganz eigenständigen Charakter.Ebenso grundlegend für die Herausbildung eigenständiger Kulturlandschaften sind die territorialen Verhältnisse vor der Säkularisation. Diese sind in der Oberpfalz einheitlich, sie war Teil des Kurfürstentums Bayern. In Franken dagegen war die Situation stark zersplittert: Neben den großen evangelischen Landgebieten der Markgrafschaft Ansbach und den Reichstädten mit großem Landgebiet wie Nürnberg und Rothenburg finden sich auch katholische Gebiete wie die Hochstifte Bamberg und Eichstätt oder das Schwarzenberger Land. Für den geschulten Blick ist es auf den ersten Blick erkennbar, ob man sich in einem katholischen oder evangelischen Gebiet befindet: In Letzterem fehlen beispielsweise jegliche religiöse Flurdenkmäler. Zentral für das auf drei Jahre angelegte Projekt ist die Mitarbeit von Ehrenamtlichen aus den jeweiligen Heimatregionen Bayerns. Sie können ihr vorhandenes Wissen einbringen und sollen darüber hinaus in Workshops für die Kartierung geschult werden.