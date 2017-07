Vermischtes Schwandorf

Während der Vorbereitung der Messe schlug ein Dieb in der evangelischen Kirche in Schwandorf zu. Er stahl am Samstag zwischen 14.30 und 15.15 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche der Mesnerin.

Darin befanden sich laut Polizeibericht diverse Unterlagen und Bargeld in Höhe von etwa 190 Euro. Der Mesnerin war zuvor ein Mann aufgefallen, welcher möglicher Weise mit dem Diebstahl zu tun haben könnte.Sie beschrieb ihn als dunkelhaarig mit kurzem Bart und rund 40 Jahre alt. Er trug lange, dunkle Kleidung und eine schwarze Tasche. Wer diesen Mann im genannten Zeitraum ebenfalls gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Schwandorf zu melden: 09431/4301-0.