Vermischtes Schwandorf

16.08.2017

Im Krankenhaus Lindenlohe haben Unbekannte am Dienstag zwischen 10 und 18 Uhr drei Geldbeutel aus unversperrten Zimmern gestohlen.

Laut Polizeibericht kam es im Krankenhaus Lindenlohe bei Schwandorf am Dienstag, 15. August, zwischen 10 und 18 Uhr zu drei Diebstählen von Geldbörsen. Die Patienten ließen die Geldbeutel unversperrt im Zimmer liegen.Ein oder mehrere unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit. In den Geldbörsen waren Bargeld, Bankkarten und Ausweise.Hinweise an die Polizeiinspektion Schwandorf unter Telefon 09431/43010.