Digitaler Hinweisgeber im Notfall

Vermischtes Schwandorf

09.06.2017

2

09.06.2017

"Hightech" im Auto bietet zwar mehr Sicherheit, erschwert den Rettungskräften im Ernstfall aber den Zugriff. "Das muss nicht sein", sagt Landrat Thomas Ebeling. Er gibt den Typ seines Fahrzeugs in den Terminal ein und bekommt eine Rettungskarte ausgedruckt, auf der Batterie, Tank, Haltestreben und Rückhaltesysteme eingezeichnet sind.

(rid) Die Idee stammt von der Jungen Union, die CSU-Fraktion brachte schließlich den Antrag in den Kreistag ein. Die Zulassungsstelle am Landratsamt sollte mit den Unterlagen auch gleich eine Rettungskarte an die Fahrzeugbesitzer ausgeben, passend zum jeweiligen Wagen. Doch bei diesem Verfahren ergaben sich datenschutzrechtliche Bedenken, zudem war es lückenhaft.Deshalb hat der Kreis ein neues System entwickelt. Er kaufte für 20 000 Euro Tablets und dazu gehörige Software und stattete damit 32 Feuerwehren aus, die über eine Rettungsschere verfügen. Landrat Thomas Ebeling überreichte die Geräte am Donnerstag den Kommandanten und erklärte die Funktionsweise.Geben die Feuerwehrleute an der Unfallstelle die Autonummer an die Rettungsleitstelle weiter, erhalten sie eine Identitätsnummer und können auf dem Tablet die Rettungskarte für den Fahrzeugtyp aufrufen. "Sie ist für die Rettungskräfte sehr hilfreich", weiß Kreisbrandrat Robert Heinfling aus Erfahrung. Mit der Rettungskarte auf dem Bildschirm haben sie einen Überblick über die Bauweise des Fahrzeugs und wissen, wo sie die Rettungsschere ansetzen müssen. Zur Erleichterung lassen sich verschiedene Bereiche wie Dach, Seiten oder Sitze ausblenden. Zur digitalen bietet der Landkreis auch die Printvariante an.In den Zulassungsstellen in Schwandorf und Oberviechtach befinden sich Terminals, die sich einfach bedienen lassen. Automarke und Fahrzeugtyp eingeben, und schon wird die Rettungskarte im DIN-A-4-Format ausgedruckt. Diese Karte sollte der Autofahrer hinter die Sonnenblende seines Fahrzeugs klemmen. 7000 Euro investierte der Landkreis in die beiden Terminals. Die Schwandorfer Stadtfeuerwehr war bisher die einzige, die die digitale Form der Rettungskarte zum Einsatz brachte. "Wir haben bereits sehr gute Erfahrungen damit gemacht", bestätigte Stadtbrandinspektor Helmut Mösbauer. Seit Donnerstag sind nun auch alle anderen Feuerwehren mit dieser Technik ausgestattet, sofern sie eine Rettungsschere besitzen und damit auch technische Hilfe leisten können.