Vermischtes Schwandorf

19.03.2018

386

0 19.03.2018386

Die Schwandorfer Polizei hat am Sonntag vier Männer erwischt, die Drogen dabei hatten. Einen Schwandorfer schnappten die Beamten gleich zwei Mal.

Laut Polizeibericht fiel zunächst gegen 15 Uhr einer Polizeistreife im Hochrain ein Fahrradfahrer auf, der kräftig in die Pedale trat und zu flüchten versuchte. Die Beamten schnitten dem polizeibekannten, 36-jährigen Drogenkonsument den Weg ab.Bei der Absuche des Fluchtwegs fanden die Beamten eine Packung Papiertaschentücher, in der sich geringe Menge an Drogen, unter anderem Crystal Meth, befanden. Nach einer Durchsuchung und Aufnahme einer Anzeige kam der Mann wieder auf freien Fuß.Etwa drei Stunden später geriet der 36-Jährige wieder in eine Kontrolle. Die Beamten bemerkten ihn, wie er sich in einer Garage eines Bekannten herumtrieb. Mit Verweis auf eine angebliche nackte Freundin auf dem Spitzboden verschwand er dorthin. Der Streife kam das verdächtig vor. Sie informierte den Staatsanwalt, der beim Ermittlungsrichter einen Durchsuchungsbeschluss für den Dachboden erwirkte. Die Beamten fanden wieder geringe Mengen Crystal Meth sowie größere Mengen sogenannter Badesalze. Sie beschlagnahmten das Rauschgift. Gegen den arbeitslosen Mann wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz eröffnet.Danach fiel der Streife ein auswärtiges Auto auf, das ohne Licht durch die Stadt fuhr. Daher kontrollierten sie das Fahrzeug in der Sommerstraße. Am Steuer saß ein alter Bekannter, ein 31-jähriger Schwandorfer Drogenkonsument. Auf Verlangen konnte er keinen Führerschein vorweisen. Er habe einen solchen aber wieder neu gemacht, behauptete der Mann. Eine Überprüfung stellte das schnell als falsch heraus. Da räumte er ein, keinen Führerschein zu besitzen. Ein Drogentest bestätigte, dass er Crystal Meth konsumiert hatte. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge.Um 21.45 Uhr kontrollierten Beamte in der Friedrich-Ebert-Straße ebenfalls einen hinlänglich bekannten Mann der Rauschgiftszene. Dabei stellte sich heraus, dass der 45-Jährige nach wie vor nicht im Besitz eines gültigen Personalausweises ist. Er bekam daher eine Anzeige nach dem Freizügigkeitsgesetz der EU. Außerdem hatte der Drogenkonsument ein Einhandmesser dabei. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz war die Folge. Gegen den wohnsitzlosen Mann bestand noch ein Suchvermerk des Landgerichts Regensburg wegen eines Diebstahlsdelikts.Kurz vor Mitternacht, gegen 23.30 Uhr, wurde in der Naabuferstraße ein Ford aus Roding kontrolliert. Mitfahrer waren zwei Schwandorfer, eine 15-jährige Schülerin und ein arbeitsloser 17-Jähriger. Letzterer fiel Polizisten schon mehrfach wegen Drogendelikten auf. So auch dieses Mal: Bei ihm und bei der Schülerin fanden die Beamten Marihuana. Sie beschlagnahmten die Drogen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz ein.