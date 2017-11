Vermischtes Schwandorf

28.11.2017

1

0 28.11.2017

Gemeinsam mit Tochter Monika schnitt Hans Zwick die Geburtstagstorte an und lud die Gäste zu Kaffee und Kuchen ein. Der erfolgreiche Schwandorfer Geschäftsmann feierte am Sonntag im Vereinsheim der Eichhornschützen seinen 95. Geburtstag. Hans Zwick übernahm die 1924 von seinem Vater Heinz, einem Apotheker, gegründete Drogerie in der Bahnhofstraße und führte sie bis 1983. Seine Mutter Rosa eröffnete noch im Alter von 54 Jahren ein Reformhaus in der Breite Straße. Der Grund: Sohn Hans war mit einem chronischen Leberleiden aus dem Krieg zurückgekehrt und musste sich "gesund" ernähren.

Hans Zwick war 1947 Gründungsvorsitzender des Kanu-Clubs, Gründungsmitglied des THW-Ortsverbandes und Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes. Er engagierte sich bei der IHK und im Drogisten-Verband und war 30 Jahre lang ehrenamtlich am Sozialgericht tätig.Als Anerkennung wurde ihm die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Der Kanuclub ehrte sein ältestes Mitglied kürzlich für 70-jährige Zugehörigkeit.Am 26. Oktober 1949 heiratete Hans Zwick seine Frau Thea, ebenfalls eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die vor fünf Jahren starb. Das Ehepaar zog vier Töchter groß, die in die Fußstapfen ihrer Eltern traten. Christl und Monika machten eine Drogisten-Lehre, Dorothea verschlug es nach Freiburg, und Lisa legte die Meisterprüfung als Bandagistin ab. Dort lernte sie Harry Greifelt kennen, der später mit Ehefrau Elke das Sanitäts- und Reformhaus Zwick übernahm. Lisa Zwick-Aretz dagegen baute die ehemalige Drogerie in der Bahnhofstraße zu einem Wäschefachgeschäft aus.Ihre Schwester Christl heiratete den Maschinenbauer Josef Betzlbacher, der einen erfolgreichen Sanitätsfachhandel aufbaute. Oberbürgermeister Andreas Feller gratulierte Hans Zwick im Namen der Stadt und für das Technische Hilfswerk. Den Glückwünschen schlossen sich Vertreter zahlreicher Vereine an.