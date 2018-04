Vermischtes Schwandorf

09.04.2018

Wer vermisst ein neues Mountainbike? Die Schwandorfer Polizei hat eins.

Eine Streife stellte laut Polizeibericht am Samstag bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle bei einem amtsbekannten 30-jährigen Schwandorfer ein schwarz-grünes Mountainbike ( Marke Rex/Alu-MTB 29 mit Reifen der Marke Kenda 29, 21-Gang-Schaltung) fest. An dem Rad ist an der Fahrradrahmennummer herumgefeilt worden. Deshalb besteht der Verdacht, dass das Rad gestohlen wurde. Es ist neuwertig und dürfte im August 2017 hergestellt worden sein.Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schwandorf zu melden, Telefonnummer 09431/43010.