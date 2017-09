Vermischtes Schwandorf

Diese botanischen Details hätten an sich auf dem Gebiet des Dialekts keinerlei Bedeutung, hätten sich in früheren Zeiten nicht Knaben den (schlechten) Scherz erlaubt, die stacheligen Früchte der Kleinen Klette Mädchen in die Haare zu werfen. Da diese - wie es in der Natur der Klette liegt - äußerst hartnäckig in der Haarpracht haften blieben, gab es oft keine andere Wahl, als die betroffenen Partien abzuschneiden, um die Trägerin von ihrem Übel zu befreien. Davon leitet sich in "Boumertslais" wohl der Bezug zu den Läusen ab, denn auch Läuse waren und sind nicht minder hartnäckige Kopfbewohner.Kopflausbefall war im 17. Und 18. Jahrhundert in allen Gesellschaftsschichten anzutreffen. Noch im 19. Jahrhundert war er unter der ärmeren Bevölkerung sehr häufig. Vor allem waren Familien betroffen, deren Angehörige sehr eng zusammen lebten und in denen sich mehrere Personen ein Bett teilten. In diesem Zusammenhang ist es der Erwähnung wert, dass der Klettverschluss als Verschlussmittel auf dem Prinzip von Klettfrüchten beruht.