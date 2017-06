Vermischtes Schwandorf

20.06.2017

In der Nacht zum Dienstag gegen 03.30 Uhr rückten vier Feuerwehren in die Dachelhofer Straße in Schwandorf aus. Grund war laut Polizei eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus.

Die Einsatzkräften aus Schwandorf, Dachelhofen, Büchelkühn und Ettmannsdorf brachen mehrere Türen auf, bevor sie die Ursache feststellten: Ein vielfach polizeibekannter 27-Jähriger hatte einen Topf mit Kraut auf dem Herd vergessen. Das Missgeschick führen die Einsatzkräfte auf die erhebliche Alkoholisierung des arbeitslosen und drogenabhängigen Mannes zurück. "In Folge der Rauchentwicklung erlitten sieben Hausbewohner entsprechende Vergiftungen der Atemwege", sagt Polizeioberkommissar Florian Meier. Einige von ihnen mussten ins Krankenhaus. Der Rauch verunreinigte das Gebäude, "im Gesamten hält sich der Sachschaden mit circa 2000 Euro jedoch in Grenzen", sagt Meier. Die Polizei ermittelt nun gegen den Verursacher wegen des fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr.