Vermischtes Schwandorf

22.09.2017

36

0 22.09.201736

Entwarnung trotz eines Bombenfunds: Von dem Blindgänger, der am Freitag beim Krankenhaus St. Barbara gefunden wurde, geht keine akute Gefahr aus. Er soll am Samstag, 30. September, entschärft werden. Die Vorbereitungen für die Evakuierung an diesem Tag laufen.

Info-Telefon ab Montag

Bewusst am Samstag

Der federführenden Kreisstadt und den Rettungskräften steht eine große Aufgabe bevor. Dennoch gehen sie diese Aufgabe betont entspannt an. Wie Landrat Thomas Ebeling und Oberbürgermeister Andreas Feller am Freitagnachmittag nach einer Sitzung der Führungsgruppe für Katastrophenschutz am Landratsamt sagten, muss zur Entschärfung der Bombe ein 300-Meter-Umkreis um den Fundort der Bombe zur Sicherheit evakuiert werden. Nach Informationen des Sprengmeisters geht von dem Blindgänger - der mittlerweile wieder mit Erde bedeckt ist und von der Polizei bewacht wird - keine unmittelbare Gefahr aus. Deshalb könne die Evakuierung "in aller Ruhe" geplant werden. Welche Straßenzüge genau geräumt werden müssen, steht laut Ordnungsamtsleiter Stefan Schamberger noch nicht endgültig fest.Die betroffenen Anwohner werden über die Medien, auf den Internetseiten der Stadt und über Flugblätter informiert. Ab Montag wird im Rathaus ein Infotelefon unter der Nummer 09431/45-333 geschaltet. Dort sollen sich die Betroffenen oder ihre Angehörigen melden, die Hilfe brauchen, um ihre Wohnung zu verlassen. Nach Angaben von OB Feller leben im Evakuierungs-Gebiet etwa 900 Menschen. Dazu kommen die Betriebe im Gleisdreieck; die Bahnlinien nach Furth im Wald und Regensburg werden gesperrt. Vormittags ab 8 Uhr sollen die Anlieger ihre Wohnungen und Arbeitsstellen verlassen. Die Entschärfung ist für etwa 12 Uhr geplant. Gegen 14 Uhr dürften die Arbeiten abgeschlossen sein, sagte OB Feller. Die Stadt wird die Oberpfalzhalle als Notunterkunft bereit stellen, BRK und Johanniter kümmern sich um die Schutzsuchenden. Ein Fahrdienst wird eingerichtet.Größte Aufgabe wird die Evakuierung des Krankenhauses St. Barbara sein. Geschäftsführer Dr. Martin Baumann gab sich trotz aller Probleme erleichtert darüber, "dass wir Zeit haben". "Wir können erst einmal normal weiter arbeiten", auch Patienten werden noch aufgenommen, wenn absehbar ist, dass sie das Haus vor der Evakuierung wieder regulär verlassen können. "Wir lassen das Haus jetzt langsam leer laufen", so Baumann. Nach den Erfahrungen mit der Evakuierung der großen Klinik der Barmherzigen Brüder in Regensburg vor zwei Jahren lägen auch die entsprechenden Erfahrungen vor. Arbeitsgruppen in der Klinik bereiten nach dieser "Blaupause" seit Freitagabend den weiteren Ablauf vor. Die Patienten, die verlegt werden müssen, sollen im Laufe der kommenden Woche in andere Kliniken transportiert werden. "Die Versorgung geht weiter", bekräftigte ärztlicher Direktor Dr. Detlev Schoenen. Mit den Rettungsdiensten werde nun der Transport organisiert.Der Samstag wurde bewusst festgelegt, weil auch das Berufliche Schulzentrum im betroffenen Radius liegt, sagte Ebeling. Außerdem sei es dann für die Rettungskräfte einfacher, möglichst viele Ehrenamtliche zu rekrutieren.