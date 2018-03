Vermischtes Schwandorf

In etwa zwei Dritteln der katholischen Kindertageseinrichtungen in der Diözese Regensburg werden Kinder mit Behinderungen betreut. 14 Erzieherinnen haben sich nun fortgebildet, um der Aufgabe gerecht zu werden.

Angelika Schäffer-Gabler, Fortbildungsbeauftragte bei der Caritas, überreichte die Zertifikate für die Weiterbildung zur "Fachkraft für Inklusionspädagogik". Zwei Schulungsjahre liegen hinter den Erzieherinnen, davon drei aus dem Landkreis. Das pädagogische Konzept für die Betreuung von Kindern mit Handikap hieß lange Zeit "Integration", erklärte Schäffer-Gabler. Dabei versuchte man, die Kinder in das bestehende System zu integrieren. Mittlerweile heiße das Konzept "Inklusion". Jeder Mensch werde in seiner Einzigartigkeit akzeptiert. Jedes Kind dürfe eine Tageseinrichtung besuchen und alle könnten voneinander lernen. "Inklusion ist ein Prozess und eine Frage der Haltung."Die Weiterbildung besteht einer Mitteilung zufolge aus sechs Modulen und umfasst 80 Unterrichtsstunden. Alle Teilnehmerinnen schlossen den Kurs mit einer Facharbeit und einer mündlichen Prüfung erfolgreich ab. In den sechs Modulen lernten sie einerseits, ihre eigenen Erfahrungen zu reflektieren und bestehende Haltungen zu hinterfragen. Anderseits wurden sie theoretisch geschult zu rechtlichen, medizinischen und psychologischen Themen. Zudem erfuhren die Erzieherinnen mehr über die Kooperation mit den Eltern und mit Fachdiensten. Die Fortbildung fand im Bildungshaus Hermannsberg in Wiesent statt: Ein Seminarhaus, das unter anderem von Menschen mit Behinderung betrieben wird.Bei der Abschlussveranstaltung gratulierten Angelika Schäffer-Gabler, der Abteilungsleiter Soziale Einrichtungen Dr. Robert Seitz und Referatsleiterin Ursula Lutz. Ernst Würdinger vom Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte in Regensburg ermunterte: "Wir dürfen nicht müde werden, diesen Weg zu beschreiten, sondern sollten neugierig bleiben auf diese kleinen Menschen."Diese Erzieherinnen aus dem Landkreis erhielten ihre Zertifikate: Lisa Demleitner (Kiga St. Franziskus, Pfreimd), Barbara Plank (Kiga St. Martin, Schwarzenfeld) und Claudia Rädel (Kiga St. Franziskus, Pfreimd).