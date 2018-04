Vermischtes Schwandorf

05.04.2018

Der Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe Schwandorf, bietet einen Vortrag über Fledermäuse im Landkreis Schwandorf ein. Er beginnt an diesem Freitag, 6. April, um 20 Uhr im Gasthaus Hauser (Holzhaus 1). Der Eintritt ist frei.

Die geheimnisvollen Jäger der Nacht sind faszinierende Tiere, die man aber nur selten zu Gesicht bekommt. Je nach Art bewohnen sie Gebäuderitzen, Kirchtürme oder hohle Bäume im Wald. Um ihnen die Quartiersuche zu erleichtern, hat der LBV zahlreiche Kästen für sie aufgehängt, etwa rund um den Dachsberg bei Schwarzenfeld. Den Vortrag halten Eva Maria Keil und Rolf Dorn. Sie sind Fachberater für Fledermausschutz und ehrenamtliche Fledermausbetreuer.Im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde sind sie im ganzen Landkreis Schwandorf und über dessen Grenzen hinaus unterwegs. Sie kontrollieren Fledermauskästen, zählen die Tiere in ihren Quartieren und helfen bei Problemen oder Fragen weiter. In ihrem Vortrag geben sie spannende Einblicke in ihre Arbeit und präsentieren Ergebnisse ihrer Fledermauszählung im Winter.