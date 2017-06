Vermischtes Schwandorf

11.06.2017

11.06.2017

Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr Kronstetten ist bereits seit November 2016 in Betrieb. "Wir wollten den Kirchweihsonntag und vor allem schönes Wetter abwarten", begründete Vorsitzender Günter Stangl den späten Termin der Fahrzeugsegnung.

Der alte Ford Transit 1980 war in die Jahre gekommen und entsprach nicht mehr den Anforderungen eines zeitgemäßen Feuerwehreinsatzes. Deshalb genehmigte der Stadtrat den Kauf eines neuen, umgebauten VW-Crafters im Wert von 105 000 Euro. Der Landkreis gewährte einen Zuschuss von 15 000 Euro. Der Feuerwehrverein Kronstetten beteiligte sich mit 1500 Euro.Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst in der Kirche Kronstetten, die in den nächsten Jahren für sage und schreibe 400 000 Euro saniert werden muss. Die Feuerwehr beteiligte sich mittlerweile zum dritten Mal mit dem Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken an der Finanzierung. Dafür bedankte sich Pfarrer Christoph Melzl bei der Segnung des Fahrzeuges. Der Geistliche hatte zuvor den Gottesdienst gemeinsam mit den "Irlacher Dorfmusikanten" gestaltet.Mit einem Dorffest feierten die Kronstettner Bürger die Segnung des Löschfahrzeuges, das eine umfangreicher Ausstattung vorweisen kann: Handschiebelichtmasten, Notstromaggregat, Kettensägeeinsatz, Wassersauger, Tauchpumpe und Tragkraftspritze. Das Fahrzeug kann 1000 Liter Wasser pro Minute fördern.Die Freiwillige Feuerwehr Kronsetten besteht seit 1899 und zählt 125 Mitglieder und 27 Aktive. Vorsitzender Günter Stangl und Kommandant Rudolf Urbanek bedankten sich bei den zahlreichen Helfern und Kuchenspendern für die Unterstützung beim Feuerwehrfest am Gerätehaus. Oberbürgermeister Andreas Feller und Landrat Thomas Ebeling sagten der Feuerwehr Kronstetten auch in Zukunft ihre Unterstützung zu. Stadtbrandinspektor Helmut Mösbauer versicherte den Kameraden aus Kronstetten, "dass sie im Verbund der Feuerwehren gebraucht werden".