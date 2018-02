Vermischtes Schwandorf

11.02.2018

"Brand im Gebäude - Person in Gefahr." Mit diesem Einsatzstichwort wurde am Samstagabend gegen 20.15 Uhr Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten sofort in die Böhmerwaldstraße in Schwandorf aus.

Dort stellte sich laut Polizeibericht dann heraus: Kein Grund zur Panik, Fehlalarm. Eine 85-jährige Seniorin hatte ihr Pizza im Ofen vergessen. Die Feuerwehr konnte wieder abrücken, ohne eingreifen zu müssen. Schaden entstand keiner.