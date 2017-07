Vermischtes Schwandorf

21.07.2017

21.07.2017

Die Seniorenakademie Bayern, beauftragt vom Bayerischen Sozialministerium, hielt in Kooperation mit der Landes-Senioren-Vertretung Bayern e.V. (LSVB) ihre diesjährige Grundlagenschulung für kommunale Seniorenvertretungen in der Oberpfalz am Landratsamt. Referent Jürgen Griesbeck von der PME Akademie zeigte im direkten Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit den Seniorenbeiräten, -sprechern und -beauftragten Eckpunkte zur Gründung, Funktion und Arbeitsweise von Seniorenvertretungen auf. Der Erfahrungsaustausch wurde von den teilnehmenden Seniorenvertretern rege in Anspruch genommen.

Im Handlungsfeld "Gesundheit im Alter" hoben die Seniorenvertreter die Möglichkeiten von sportlichen Angeboten wie Wanderungen, Tanzveranstaltungen oder Turnstunden hervor. Darüber hinaus gelte es, Angebote zur gesunden Ernährung (Kochkurse) oder generationenübergreifende Projekte anzubieten. Hinsichtlich der "Digitalisierung" sollte den Senioren der damit verbundene Zugewinn aufgezeigt und Ängste abgebaut werden. Neue technische Möglichkeiten können dazu genutzt werden, bestehende Defizite in der Versorgung auszugleichen, wie durch Assistenzsysteme im Haushalt und bei der Pflege.So lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause leben zu können, ist Wunsch der meisten Menschen. Die Arbeitsgruppe des Handlungsfeldes "Wohnen zu Hause" sah hier Möglichkeiten, um nicht nur Senioren, sondern auch die jüngeren Generationen für barrierefreies und seniorengerechtes Wohnen und Bauen durch Informationsveranstaltungen über mögliche Baumaßnahmen zur Verbesserung der Wohnsituation und deren finanzielle Fördermöglichkeiten zu sensibilisieren.Für den Themenbereich "Pflege" ging Griesbeck auf die Neuerungen und den Einfluss der Pflegestärkungsgesetze ein. Insbesondere erwähnte er die damit neu geschaffenen Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Leistungen für Tagespflege und der Ergänzungsleistungen.Alle Teilnehmer waren sich einig, dass diese Schulung der Seniorenakademie Bayern und des LSVB gelungen war und viele Informationen mitgenommen werden konnten. Die Leiterin der Seniorenfachstelle, Evi Seitz, freute sich, dass auch einige Teilnehmer aus dem Landkreis Schwandorf dieses vom Sozialministerium ermöglichte Schulungsangebot wahrgenommen haben. "Die Aktiven vor Ort in der Seniorenarbeit zu unterstützen, ist eine der Aufgaben der Fachstelle. Daher haben wir gerne die Organisation zur Durchführung der Schulung im Landkreis Schwandorf übernommen." so Seitz.