Vermischtes Schwandorf

27.12.2017

42

0 27.12.201742

Beinahe wäre er Pfarrer geworden. "Meine Tante hatte mit sogar 1000 Mark und ein Priestergewandgewand versprochen, wenn ich diesen Weg einschlage", erinnert sich Franz Xaver Huber (62) und schmunzelt. Aber es ist natürlich alles ganz anders gekommen.

14 Jahre in Nabburg

Kein leichter Moment

Viel unterwegs als MB

Schwandorf/Regensburg. Der Name Huber hat zur Zeit einen besonders guten Klang. Denn Franz Xaver Hubers Sohn Christian (32) ist in den letzten Wochen durchgestartet als Erfolgsautor, der mit dem amüsanten Buch "7 Kilo in 3 Tagen: Über Weihnachten nach Hause" gerade die Bestellerlisten hochklettert.Damit ähnelt er seinem Vater, der mit Intelligenz, Einsatzbereitschaft und Charme die Stufenleiter des beruflichen Aufstiegs erklommen hat: vom einfachen Gymnasiallehrer für Deutsch und Englisch zum Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in der Oberpfalz. Von diesen Schulen gibt es immerhin 35 - nämlich 27 staatliche und 8 privat oder kirchlich geleitete, von Amberg über Bad Kötzting und Cham bis Regensburg, Tirschenreuth und Weiden.An der Wiege hat das dem Buben aus dem kleinen Büchelkühn bei Schwandorf niemand gesungen. Aber es gab eine Grundschullehrerin, die das Potenzial im kleinen Franz Xaver erkannte. "Sie meinte, ich müsse unbedingt auf ein Gymnasium gehen, mit der ersten Fremdsprache Latein." Was nicht so leicht war, denn das benachbarte Schwandorf verfügte zwar über eine weiterführende Schule, aber das war kein Gymnasium. So fiel der Blick der Eltern nach Regensburg, auch weil dort ein Nachbarsjunge das Albertus-Magnus-Gymnasium besuchte. Und so kam auch Franz Xaver Huber 1965 als Zehnjähriger an diese Schule. 52 Jahre später war er wieder da. Diesmal als Chef.Das "Chef sein" hat Huber 14 Jahre lang in Nabburg üben können, nachdem er dort 2003 die Verantwortung für das Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium übertragen bekommen hatte. Davor war er über zwei Jahrzehnte in Schwandorf am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium beschäftigt, unter anderem als stellvertretender Schulleiter.Dass man ihn vor elf Monaten in Nabburg nicht gerne hat gehen lassen, bezeugte die Veranstaltung zu seiner Verabschiedung. Mit Wehmut sagten damals die Schülersprecherinnen stellvertretend für alle 772 Gymnasiasten auf Wiedersehen. Sie dankten für das stets offene Ohr und auch dafür, dass der Direktor nie nachtragend war, wenn einer mal Mist gebaut hatte. Und sie überreichten "ihrem Schulleiter" unter anderem einen Pokal mit der Aufschrift "Bester Schulleiter der Welt"."Es ist ein nicht ganz leichter Moment für mich", bekannte Huber beim Abschied. Mitte Januar dieses Jahres war er von Bayerns Bildungsminister Dr. Ludwig Spaenle zum neuen Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in der Oberpfalz ernannt worden, so dass der Weggang unvermeidlich war.Denn der MB, wie ein Ministerialbeauftragter etwas salopp genannt wird, ist traditionell auch für das Albertus-Magnus-Gymnasium im Regensburger Westen verantwortlich. Obwohl Huber in dieser Schule kein Büro hat; es ist allerdings in einem Gebäude in Sichtweite der Schule untergebracht, denn ein MB braucht viel Platz - nicht zuletzt wegen seines Mitarbeiterstabs aus sechs Personen, plus zwei Sekretärinnen.Huber war beim Wechsel 61 Jahre alt. In diesem Alter denken viele schon an ihren Ruhestand und würden sich keine neue, anspruchsvolle Aufgabe mehr aufbürden lassen. "Es ist aber nicht meine Art, das Berufsleben ruhig ausklingen zu lassen", versichert der heute 62-Jährige.Vor zwei Jahren habe er "erstmals darüber nachgedacht, mich als Ministerialbeauftragter zu bewerben", verrät der Schwandorfer in einem Interview mit unserer Zeitung, das an seiner neuen Wirkungsstätte stattfand. "Denn ich habe mich gefragt: Willst du noch etwas anderes machen?" Er habe das Thema lange mit seiner Frau diskutiert. Im übrigen sei es auch für eine Schule wie dem Nabburger Gymnasium gut, wenn nach so langer Zeit jemand Neues an der Spitze stehe.In Regensburg fühlt sich Huber sichtlich wohl. Wobei, es gibt Wochen, da sieht er sein Büro nicht von innen. "Denn ich bin als MB viel unterwegs, besuche die Gymnasien, fahre nach München ans Kultusministerium oder habe Termine bei der Regierung der Oberpfalz." Die Arbeit macht ihm Freude, "ich lerne viel Neues kennen und viele neue Menschen". Mit Schülern hat er eher weniger zu tun. Aber wer weiß, vielleicht überreichen ihm ja die oberpfälzischen Gymnasialdirektoren in fünf Jahren auch einen Pokal: "Bester MB der Welt."