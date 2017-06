Vermischtes Schwandorf

06.06.2017

29

0 06.06.201729

Von "Boarisch bis Rock" - die fünf "Quertreiber" aus der Oberpfalz haben musikalisch alles drauf, was Stimmung macht. Am Pfingstmontag gastierte die Showband zum Kult-Frühschoppen im Festzelt des Volksfestes und lockte vor allem die Jugend an. Es dauerte nicht lange, da standen die Mädels und Burschen auf den Bänken und klatschten und sangen zu den aktuellen Partyhits mit, die die "Quertreiber" präsentierten. Die meisten Gäste waren in feschen Dirndln und Lederhosen ins Bierzelt auf dem Anger gekommen. Bild: Hirsch