Vermischtes Schwandorf

28.12.2017

1242

0 28.12.20171242

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der B 85 stellte die Verkehrspolizei Amberg einige Delikte fest. Ein Fahrer war besonders schnell unterwegs.

Die Beamten führten die Messung laut Polizeibericht am Samstag, 23. Dezember, zwischen 9.49 Uhr und 14 auf Höhe Kreith in Richtung A 93 durch. 21 Verwarnungen, vier Anzeigen und ein Fahrverbot seien die Folge gewesen.Negativer Spitzenreiter sei ein Audi-Fahrer mit Heidelberger Kennzeichen gewesen, der kurz nach 13 Uhr mit 174 km/h gemessen wurde. Ihm drohe nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 440 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot.