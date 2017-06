Graffiti an Leuchtkugeln, Wänden, Bänken und Wegweisern

Vermischtes Schwandorf

20.06.2017

Beamte der Polizeiinspektion Schwandorf entdeckten mehrere Graffiti-Schmierereien, die einen enormen Schaden verursacht haben. Ein Unbekannter beschmierte im Laufe des vergangenen Donnerstags mehrere Einrichtungen im und am Kreisverkehr zwischen Grafenricht und Wackersdorf.

Seine Spraydose entleerte der Unbekannte an Leuchtkugeln, weiteren dekorativen Einrichtungen des Kreisverkehrs, einer Radunterführung, Bänken und an Wegweisern. Den massiven Schaden, den sowohl die Gemeinde Wackersdorf als auch die Straßenbaulastträger zu beklagen haben, schätzt die Polizei auf über 10 000 Euro. Hinweise an die Polizei Schwandorf unter Telefon 09431/4301-0.