Vermischtes Schwandorf

01.06.2017

11

Der katholische Dekan Hans Amann und der evangelische Pfarrer Arne Langbein (evangelisch) erfüllen den ökumenischen Gedanken im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Leben. Deshalb hat sie ein Fernsehteam auch für die Reihe "Und was glaubst du?" im Bildungskanal "ARD alpha" ausgewählt und mehrere Wochen begleitet. Herausgekommen ist eine fünfteilige Serie von jeweils 15 Minuten. Zum Auftakt am Montag, 12. Juni, geht es um das Thema "Ehe und Taufe". In den weiteren Folgen äußern sich die beiden Geistlichen über "Maria und die Heiligen" (13. Juni), "Bibel und Tradition"" (14. Juni), "Eucharistie und Abendmahl" (15. Juni) und "Christsein in der Kirche" (16. Juni). Die Sendungen beginnen jeweils um 21.45 Uhr und werden am darauf folgenden Tag um 10 Uhr wiederholt.