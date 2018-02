Vermischtes Schwandorf

18.02.2018

18.02.2018

Als Sportler war er ein erfolgreicher Sprinter. Keiner konnte wie er um die engen Kurven der alten Schwandorfer FC-Bahn kurven. Als Spitzenfunktionär entwickelt er die Qualitäten eines Marathonmanns. Das Oberpfälzer Leichtathletik-Urgestein Hartmut Schweitzer feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Studium in München

Viele Auszeichnungen

Vielleicht hat er als Vorsitzender des erfolgreichsten Oberpfälzer Vereins, dem Förderverein der LG Regensburg e.V. seine befriedigendsten Jahre als Macher in seiner Sportart erlebt. "Seine" Athletinnen und Athleten haben ihm in dieser Zeit seit 2006 vier Olympia- und zwölf bei Teilnahmen bei Europameisterschaften geschenkt, dazu kamen weit über 150 nationale Titel.Seine eigene sportliche Karriere begann Schweitzer 1958 und brachte es auf damals hervorragende 10,7 Sekunden über die 100 m. Als Trainer führte er viele Schwandorfer Athleten auf Landes- und nationaler Ebene zu Erfolgen, schlug dann eine außergewöhnliche Funktionärslaufbahn ein.Die begann 1970 als Bezirksvorsitzender und setzte sich ab 1985 als langjähriger Präsident des Bayerischen Leichtathletik-Verbandes fort. Als erster deutscher Verbandspräsident nahm er unmittelbar nach der Wende Kontakt zu den neuen Bundesländern auf und trug damit viel zur leichtathletischen Wiedervereinigung bei. Als Flüchtlingskind nach dem Krieg war das Studium in München, wo er Sport und Chemie fürs Lehramt an Gymnasien belegte und dann auch erfolgreich abschloss, immer auch mit finanziellen Engpässen verbunden. Fleiß, große Ausdauer und hohes Fachwissen prägten sein berufliches Leben, das ihn 1963 nach Schwandorf ans Gymnasium führte. Bis zur Pensionierung als Studiendirektor prägte auch hier der Sport sein Leben.1976 entdeckte er das Laufen als die kommende Breitensportbewegung. Er gründete mit Franz Huf in Schwandorf einen der ersten "Lauftreffs", den er zwölf Jahre lang betreute und zur Saisoneröffnung im Frühjahr stets mit ganz besonderen Promis wie Emil Zatopek, dessen Frau Dana, Speerwurflegende Klaus Wolfermann oder dem damaligen Langstreckenweltrekordler Gaston Roelants garnierte. Im Sepp-Simon-Stadion, dessen Bau er ebenfalls mit anschoben hatte, fand dann auch viele Jahre wieder Leichtathletik der nationalen Güte statt, angetrieben von Hartmut Schweitzer.Der Name "Schweitzer" ist in der Leichtathletik allgegenwärtig. Seine Frau Ute war Sprinterin, seine beiden Töchter Anja und Claudia natürlich auch. Jochen, als jüngster Spross der Familie 1982 zur Welt gekommen, machte in jungen Jahren dasselbe. Inzwischen ist Jochen Schweitzer über den Bezirksvorsitz von Oberbayern und Präsidentenposten der Süddeutschen Verbände zum DLV-Vizepräsidenten für Finanzen aufgestiegen. Vater und Sohn bringen sich noch immer intensiv in die Arbeit der LG Telis Finanz Regensburg und dessen Förderverein ein.Hartmut Schweitzers Wirken wurde vielfach ausgezeichnet. Bundespräsident Karl Carstens zeichnete ihn 1983 mit der Bundesverdienstmedaille aus, Bundespräsident Richard von Weizsäcker steckte ihm 1992 das Bundesverdienstkreuz ans Revers. Der Bayerische Leichtathletik-Verband ehrte ihn 1983 mit dem "Ritter von Halt Schild" und als einzigem Oberpfälzer überhaupt überreichte ihm der DLV 1992 das "Carl Diem Schild". Der BLV verlieh ihm außerdem den Ehrenring des Verbandes. Im lange Zeit geleiteten Leichtathletik-Bezirksausschuss Oberpfalz darf er sich "Ehrenvorsitzender" auf Lebenszeit nennen. Seine Heimatstadt Schwandorf hat Schweitzer die Bürgermedaille verliehen. Mit den beiden Fachveröffentlichungen "100 Jahre Oberpfälzer Leichtathletik" und "Ein Jahrhundert Schwandorfer Leichtathletik" hat Schweitzer die Geschichte des Sports in der Region auch publizistisch erschlossen.