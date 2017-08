Hohe Dieselquote im Landkreis

Vermischtes Schwandorf

02.08.2017

1

0 02.08.2017

Bei Gerhard Domaier, Chef der Verkehrsbehörde am Landratsamt, sind Telefonanrufe zum Dieselskandal bisher ausgeblieben. Und das, obwohl der Landkreis Schwandorf bei den Autozulassungen eine hohe Dieselquote hat. Den Ärger laden die Autofahrer woanders ab.

37,7 Prozent Diesel Pkw-Zulassungen im Landkreis:



1. Juli 2015: 92 136 1. Juli 2017: 96 610



Diesel-Pkws:



1. Juli 2015: 33 406 (36,2 %) 1. Juli 2017: 36 467 (37,7 %)

Die Zahlen, die Gerhard Domaier - am Landratsamt Schwandorf Sachgebietsleiter Verkehr - nennt, sprechen für sich: Vom Stichtag 1. Juli 2015 bis 1. Juli 2017 sind die Zulassungen von Kraftfahrzeugen aller Art von 149 395 auf 156 390 gestiegen. Der Anteil der Fahrzeuge mit Dieselantrieb erhöhte sich dabei von 52 024 auf 55 988. In Prozent aufgeschlüsselt ist das eine Zunahme von 34,8 auf 35,8 Prozent.Wenn man aus der Statistik nur die Personenkraftwagen herausgreift, stiegen ihre Zulassungszahlen in den letzten beiden Jahren von 92 136 auf 96 610 Autos. Die Pkws mit Dieselantrieb hatten im Jahr 2015 einen Anteil von 33 406 Autos, am 1. Juli dieses Jahres waren es 36 467. In Prozent: Der Anteil der Diesel-Pkw am Gesamt-Pkw-Bestand liegt derzeit bei 37,7 Prozent. Vor zwei Jahren waren es 36,2 Prozent. Die vor zwei Jahren hochkochende Dieselgate-Affäre hat das Verbraucherverhalten anscheinend nicht geändert, meint Domaier mit Blick auf die sogar angestiegenen Prozentzahlen. Vielleicht liege das auch daran, dass wegen der Schadstoffbelastung Umweltzonen und Fahrverbote zwar in der Stadt München ein Thema wären. In der Oberpfalz sei das aber bisher nirgends der Fall gewesen.Warum der Dieselanteil im Landkreis Schwandorf so hoch ist, begründet Domaier mit der Größe des Kreises. "Wir sind mit rund 148 000 Hektar ein Flächenlandkreis. Die Wege zur Arbeit sind lang" und im Verbrauch rechne sich ein Diesel bei einer höheren Jahresleistung. Gerhard Domaier fährt jedenfalls weiter seinen Diesel.Ab rund 20 000 Kilometer Jahresleistung rechne sich ein Diesel, so Herbert Manz. Der Inhaber des Autohauses in Schwarzenfeld hat etliche Kunden, die ihren Diesel als Privat-Pkw aus wirtschaftlichen Gründen fahren. "Die Kunden sind verunsichert, wissen nicht, wie das alles weitergeht". Das schlage sich auch im Kaufverhalten nieder. Die Kunden halten mit ihrer Meinung über Wirtschaft und Politik nicht hinterm Berg. Sie befürchten, dass alles "wieder am kleinen Mann ausgeht", seien entrüstet, was sich die Konzerne leisten könnten. Manz stellt im Gespräch mit dem NT aber auch klar heraus, dass "kein einziger Kunde" ihm als Händler und Werkstatt einen Vorwurf mache: "Die Kunden wissen, dass wir nichts dafür können". Mehr Klarheit über Software-Update, Angebote für die diversen Schadstoffklassen und Nachrüstung erhoffen sich nun alle nach dem Diesel-Gipfel.