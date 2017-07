Vermischtes Schwandorf

27.07.2017

6

0 27.07.2017

Das Leben im Warschauer Ghetto: Der Holocaust-Überlebende Max Glauben schilderte Schülern der Fach- und Berufsoberschule den Schrecken, den er am eigenen Leib erleben musste.

Nie genug zu essen

Selektion und Tod

Das Berufliche Schulzentrum hatte den Zeitzeugen zu einem Gespräch eingeladen, teilte die Schule mit. Eindringlich schildert der im Jahr 1928 geborene Max Glauben, wie sich das Leben für die jüdische Gemeinde in Warschau nach dem Überfall der Wehrmacht 1939 geändert hatte. Das Leben im Warschauer Ghetto, in das alle Juden zwangsumgesiedelt wurden, ist katastrophal. Zehntausende Menschen sterben an Hunger, Krankheiten oder fallen den Terrormaßnahmen der deutschen Besatzer zum Opfer.Durch die Arbeit für einen Ghettobetrieb bekommt der junge Max Glauben zwar Lebensmittel, die jedoch nie ausreichen, um satt zu werden. Deshalb schmuggelt Glauben für seine Familie Lebensmittel ins Ghetto. Als bekannt wird, dass immer mehr Juden in Vernichtungslager deportiert werden, organisieren die verzweifelten und todgeweihten Bewohner im April 1943 einen bewaffneten Aufstand, den die Deutschen erst einen Monat später vollständig niederschlagen können.Die Familie Glauben wird in das Vernichtungslager Majdanek deportiert, wo sich die Spur der Mutter und seines kleineren Bruders verliert. Max und sein Vater werden in das Außenlager Budzyn verschleppt, sein Vater stirbt bald darauf. Wegen seiner technischen Fertigkeiten wird Max Glauben im August 1944 in das Konzentrationslager Flossenbürg überstellt, wo er für die Firma Messerschmitt Flugzeugteile fertigen muss. Nach der Auflösung des Lagers im April 1945 schickt ihn die SS auf einen Todesmarsch Richtung Dachau, aus dem ihn einige Tage später die amerikanische Armee befreit. 1977 wandert Glauben nach Amerika aus, wo er heiratet, eine Familie gründet und drei Kinder haben wird.In ruhiger, klar verständlicher englischer Sprache trug Glauben das erlebte Grauen vor, zog die jugendliche Zuhörerschaft schnell in seinen Bann. Ob er denn wisse, was mit seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder geschehen sei, fragte eine Schülerin. Glauben spricht bedächtig: Die Asche seiner Mutter liege in Majdanek, auch wenn der millionenfache Mord nicht im Einzelnen dokumentiert sei. Das hätte ihm eine Tante, die sich zur gleichen Zeit im Lager befunden hat, berichtet. Bei seinem kleinen Bruder habe er - wider alle Wahrscheinlichkeit - nicht die Hoffnung aufgegeben, dass dieser durch einen Zufall gerettet worden sei.Ob er geahnt habe, was die Familie in Majdanek erwarte, wollte ein Schüler wissen. Man habe es sich damals nicht vorstellen können, zumal sich die SS in zynischer Weise auf der Rampe von den Deportierten die beschwerliche Zugreise in Viehwaggons bezahlen ließ und damit suggerierte, sie befänden sich an einem besseren Ort, erzählte Glauben. Doch dann folgte die Selektion und der Tod wurde zur Gewissheit. Der industrielle Massenmord an Millionen Menschen sei auch heute noch schwer zu begreifen.Max Glauben vermittelte dem Publikum jedoch nicht nur viele Details aus der Vergangenheit, sondern appellierte an die Schüler, couragiert zu sein und den Verstand einzusetzen: "Das Übel des Hasses ist wie eine Krankheit, dagegen muss ein Heilmittel gefunden werden. Leute auf die Grausamkeit der Zeitgenossen aufmerksam zu machen, kann ein solches Heilmittel sein. Die Lösung ist, die Menschen so zu behandeln, wie man selber gerne behandelt werden möchte. Denn der Hass fällt auf den zurück, von dem er kommt."Glauben empfindet tiefe Dankbarkeit dafür, dass er überleben konnte und in einem freien Land wohnen könne. So fühlt er sich den Opfern der NS-Gewalt gegenüber verpflichtet, seine Geschichte zu erzählen, ohne Hass zu erzeugen.