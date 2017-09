Vermischtes Schwandorf

25.09.2017

Seit Montag ist das Hallenbad in Dachelhofen wieder geöffnet. Bäderleiter Rüdiger Frey und sein Team haben die Einrichtung auf Vordermann gebracht und informierten Oberbürgermeister Andreas Feller über die Neuerungen.

Das Hallenbad geht mittlerweile in die 42. Saison. 1996 ließ es die Stadt für 2,5 Millionen Euro sanieren. Seitdem beschränkt sich die Kommune auf regelmäßige Wartungsmaßnahmen und die komplette Grundreinigung. Neu sind zwei Angebote. Die Stadt bietet erstmals eine Ganzjahres-Saisonkarte für das Hallen- und das Freibad zu Preisen von 248 Euro für Familien und 140 Euro (ermäßigt 90 Euro) für Erwachsene an.Die Eintrittspreise im Hallenbad bleiben stabil. Die Tageskarte kostet 3,50 Euro, die Saisonkarte 75 und die Familienkarte 148 Euro. Wer Bad und Sauna nutzen will, zahlt 7,50 Euro. Für zusätzlich einen Euro öffnet sich die Infrarot-Kabine. "Die Preise sind günstig und familienfreundlich und brauchen keinen Vergleich zu scheuen", ist Bäderleiter Rüdiger Frey überzeugt. Die Öffnungszeiten wurden modifiziert. Von Montag bis Freitag beginnt der Badebetrieb jeweils um 14 Uhr. Mit Ausnahme vom Montag (bis 17 Uhr) endet er um 21 Uhr. Am Samstag und Sonntag sowie in den Ferien ist das Bad von 9 bis 20 Uhr geöffnet.Dreimal in der Woche bietet die Bäderleitung eine öffentliche Wassergymnastik an. Dienstag um 18.15 Uhr Powergymnastik, Mittwoch um 18 Uhr Aquafit und Freitag um 14.15 Uhr Seniorengymnastik. Rüdiger Frey plant auch wieder spezielle Sauna- und Wellness-Abende.