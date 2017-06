In zwei Landkreisen auf Beutezug

Vermischtes Schwandorf

02.06.2017

Der Mann ist unbelehrbar. Erst im Vorjahr wegen einer Einbruchsserie verurteilt, ging er sechs Wochen später erneut auf Beutezug durch die Landkreise Schwandorf und Regensburg. Jetzt muss der 27-Jährige für mehrere Jahre ins Gefängnis.

In Bauhof, Schule, Post

Ohne Bewährung

Amberg/Schwandorf. Der Amberger Schöffengerichtsvorsitzende Markus Sand stellte lapidar fest: "Wir kennen uns schon länger." Genauer gesagt, seit dem vergangenen Jahr. Damals erhielt ein aus Regenstauf stammender Arbeiter zwei Jahre zur Bewährung wegen diverser Einbruchsdiebstähle. Triebfeder dabei: seine Rauschgiftsucht.Sechs Wochen nach diesem Prozess begann eine neue Serie. Der 27-Jährige drang zunächst durch das Aufbrechen von Zylinderschlössern in eine Regensburg Firma vor und schleppte davon, was er vorfand. Am 4. Juli fuhr er zum Naturbad Höllohe bei Teublitz, knackte ein Heim der Wasserwacht und nahm Sachen im Wert vom 2500 Euro mit.Eine Nacht darauf kreuzte der Erwerbslose am Bauhof der Stadt Maxhütte-Haidhof auf, demolierte einen Getränkeautomaten und machte Bargeldbeute. Der von seiner Drogensucht getriebene Einbrecher gab keine Ruhe. In der Nacht zum 8. Juli letzten Jahres kam er zusammen mit einem Komplizen, dessen Namen er jetzt bei der Verhandlung nannte, in das Burglengenfelder Gymnasium. Von dort wurden Geräte im Wert von nahezu 7000 Euro weggebracht. Hinzu kam ein Sachschaden von über 5000 Euro.Der 27-Jährige machte weiter. In der Nacht zum 11. Juli drang er gewaltsam in eine Dienststelle der Post in Burglengenfeld vor, nahm 527 Euro und 24 Schlüssel mit. Noch aber gab er sich nicht zufrieden. 24 Stunden später verschaffte sich der Mann auf brachiale Weise Zugang zum Gymnasium der Stadt Neutraubling (Kreis Regensburg). Vier Getränke- und Speisenautomaten mussten dort später mühselig repariert werden. Auf seine Touren begab sich der Mann mit einem Wagen, der falsche Kennzeichen trug. Einen Führerschein hatte er zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr.Gegenwärtig ist der 27-Jährige in einer oberbayerischen Entzugsklinik und absolviert dort eine freiwillige Therapiemaßnahme. Sie endet im Juli. Dann wird er wohl eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten antreten müssen, die es jetzt vom Schöffengericht gab. Da für ihn noch weitere zwei Jahre Gefängnis aus der ersten Einbruchsserie offen stehen, muss er höchstwahrscheinlich auch diese 24 Monate noch hinter Gittern zubringen.Staatsanwältin Christina Altenhofen hatte in ihrem Plädoyer zwei Jahre und acht Monate verlangt. "Mit hoher krimineller Energie", so befand sie, habe sich der junge Mann Geld zur Finanzierung seiner Drogensucht beschafft. Zwei Jahre Haft seien genug, gab Verteidiger Johannes Büttner (Regensburg) den Richtern mit in ihre Beratung. "Vielleicht auch noch einmal Bewährung", regte er an. Doch dafür bestand nach Auffassung von Richter Markus Sand keinerlei Grund.Bilanzstrich also: Der angerichtete Sachschaden in Höhe von über 10 000 Euro kann zumindest mittelfristig nicht beglichen werden. Die Beute, bestehend zumeist aus elektronischen Geräten, ist in dunklen Kanälen verschwunden.