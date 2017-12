Vermischtes Schwandorf

Schwandorf/Weiden. Der Chor "Singing Witt" trat in diesem Jahr zum ersten Mal in der Stadt Schwandorf auf. Mit großem Erfolg. Zu dem Konzert unter dem Motto "Singing Witt goes Pop" mit Chorleiterin Stefanie Zühlke-Schmidt und Peter Kosmus am Klavier kamen im Oktober rund 500 Zuhörer in die Oberpfalzhalle. Den Erlös über 5000 Euro spendete die Witt-Gruppe nun an soziale Einrichtungen. Am Donnerstag übergaben die Verantwortlichen in Weiden einen Scheck über jeweils 2500 Euro an den Hospizverein Stadt und Landkreis Schwandorf sowie an den Waldkindergarten Schwanenkinder.

Der Hospizverein besteht seit mittlerweile zwölf Jahren und bietet Sterbe- und Trauerbegleitung an. Rund 40 Hospizbegleiter sind für den Verein im Einsatz, überwiegend Frauen. Sie erhalten im Vorfeld eine Ausbildung, die etwa 100 Stunden dauert. Gisela Pöhler, stellvertretende Vorsitzende des Hospizvereins, erklärte: "Man braucht sehr viel Empathie und man muss akzeptieren, dass man in dieser Situation die untergeordnete Rolle spielt und muss den Mensch, Mensch sein lassen." Den Waldkindergarten Schwanenkinder gibt es seit 2016. Die rund 20 Mädchen und Buben, die ihn besuchen, sind den ganzen Tag im Freien auf einem Waldgrundstück nahe Schwandorf. Ein beheizter Bauwagen steht in der Nähe.Laut Veronika Peters-Brunner, Vorsitzende des Waldkindergartens, wird die Einrichtung sehr gut angenommen. Außerdem sagt sie: "Kinder werden abgehärtet und das Immunsystem wird gestärkt. Zudem wird das soziale Miteinander gefördert und die Grobmotorik trainiert." Alle Konzerte, die "Singing Witt" bestreitet, sind übrigens Benefizkonzerte. Der Erlös wird immer an Vereine oder Projekte gespendet.