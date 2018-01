Vermischtes Schwandorf

22.01.2018

202

0 22.01.2018202

Was in die Mülltonne passt, soll nicht im Recyclinghof landen. Diesen Satz hören Kunden in der Entsorgungsstation im ehemaligen Bayernwerksgelände seit Anfang des Jahres öfter. Das ist aber keine neue Regelung.

Im Rathaus seien deshalb schon Beschwerden aufgelaufen, bestätigte Pressesprecher Lothar Mulzer. Verständlich, einerseits. Schließlich ist es ärgerlich, wenn man mit Müll abgewiesen wird, nachdem man den Weg ins Bayernwerksgelände auf sich genommen hat. Das hat aber nichts mit steigenden Müllmengen im Kraftwerk oder geänderten gesetzlichen Regelungen zu tun, die es im Abfallbereich häufiger gibt. Und die Stadt ist auch nicht zuständig, sie stellt nur den Platz für den Recyclinghof. Der Betrieb läuft über das Landratsamt, weil der Landkreis die entsorgungspflichtige Körperschaft ist.Der Grund sei schlicht Gebührengerechtigkeit, wie der stellvertretende Pressesprecher des Landratsamtes, Franz Pfeffer erläutert. Sperrmüll-ähnlicher Abfall, der in die Tonne oder die 60-Liter-Säcke passt, die ergänzend für 4 Euro pro Stück gekauft werden können, muss auch so entsorgt werden. Für die Anlieferung in den Recyclinghöfen muss nichts bezahlt werden, die Kosten werden auf die Müllgebühren aller Bürger umgelegt. Wer also seinen Hausmüll über den Recyclinghof entsorgen will, ließe sich das von der Allgemeinheit finanzieren. Das soll natürlich nicht sein."Die Mitarbeiter der Recyclinghöfe wurden bei einer Personalversammlung darauf hingewiesen, die Regelungen genau einzuhalten", sagte Pfeffer den Oberpfalz-Medien. Was auf den Recyclinghof darf und in welcher Menge, und was eben nicht, sei dem Müllmagazin zu entnehmen. Die Broschüre wurde Ende des vergangenen Jahres wieder an die Haushalte verteilt.Dort ist auf Seite 6 tabellarisch aufgeführt, welche Regeln gelten. Unter "Sperrmüll", der auf einem der 24 Höfe im Landkreis angeliefert werden kann, heißt es da beispielsweise: "Das sind sperrige Gegenstände, die nicht in die Mülltonne passen, zum Beispiel Möbel, Teppiche, Matratzen usw." Säcke und Schachteln mit Hausmüll oder Wertstoffe sind explizit ausgenommen. "Das ist keine neue Regelung", sagte Pfeffer. Es wird offenbar nur wieder genauer hingeschaut. Im Internet können die Regelungen für die Anlieferung an den Recyclinghöfen auch nachgelesen werden.Der Pressesprecher verweist darauf, dass nicht nur die Extra-Säcke, die es bei Kommunen und im Landratsamt zu kaufen gibt, als Entsorgungsmöglichkeit zur Verfügung stehen. Müll kann auch direkt beim ZMS am Müllkraftwerk angeliefert werden, natürlich gegen Entgelt.Außerdem bietet der Landkreis wieder eine Sperrmüllsammlung an. Die Termine dafür beginnen im 9. April. Kommune für Kommune wird dann bis 27. Juli abgearbeitet. Die genauen Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.___Weitere Informationen: