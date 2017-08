Kennzeichen und Batterie gestohlen

Vermischtes Schwandorf

14.08.2017

3

0 14.08.2017

Mehrere Diebstähle aus oder an Fahrzeugen beschäftigen die Polizei. Zwischen Freitagabend und Samstag um 9.30 Uhr wurden die beiden Kennzeichen eines in der Steinberger Straße geparkten grünen Fords gestohlen.

Dem Halter sei dadurch ein Schaden von rund 60 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Ein Besitzer eines Motorrollers wurde am Samstag gegen 3.45 Uhr aus dem Schlaf gerissen, weil er aus dem Hof seines Anwesens an der Dieselstraße verdächtige Geräusche hörte. Als er aus dem Fenster sah, musste er feststellen, dass das Batteriefach seines Peugeot-Rollers gerade aufgebrochen worden war. Da der Täter von seinem Vorgehen abließ, entstand nur geringer Sachschaden. Ein weiterer Motorroller wurde am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr angegangen. Vor einem Lokal in der Regensburger Straße wurde an dem abgestellten Roller auch das Batteriefach aufgehebelt. Der Dieb stahl die Batterie im Wert von rund 80 Euro. Auch hier ist der Täter unbekannt. Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schwandorf unter Telefon 09431/4301-0 entgegen.