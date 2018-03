Vermischtes Schwandorf

16.03.2018

In einer farbenfrohen Frühlingswelt bietet die Klostergärtnerei im Haus des Guten Hirten selbstgezogene Kräuter und Zimmerpflanzen, Frühlingsstauden und Weidengeflechte an. Im Pavillon halten die Aussteller Geschenk -und Deko-Artikel bereit. Im Cafe servieren die Schüler Getränke und Kuchen aus der Hausbäckerei. Die Auszubildende Katharina (rechts) berät die Besucher beim Kauf. Die Ausstellung ist noch an diesem Samstag, 17. März, bis 16 Uhr geöffnet.