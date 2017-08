Vermischtes Schwandorf

10.08.2017

17

0 10.08.201717

Bei einem Begegnungswochenende des Hospizvereins Schwandorf im Kloster Strahlfeld erhielten elf neue Hospizbegleiter ihr Zertifikat über den erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungskurs. Das teilte der Hospizverein Stadt und Landkreis Schwandorf mit.

Der habe Verein so wieder für "Nachwuchs" bei den ehrenamtlich tätigen Hospizbegleitern gesorgt. Zehn Frauen und ein Mann haben den Hospizbegleiterkurs nach den Richtlinien des Bayerischen Hospiz- und Palliativverbands (BHPV) erfolgreich abgeschlossen. Zum Begegnungswochenende treffen sich aktive Hospizbegleiter und Vorstand einmal jährlich zum Austausch außerhalb des gewohnten Umfelds.Gleichzeitig wurde der diesjährige Hospizbegleiterkurs offiziell beendet. Die anspruchsvollen Themen und Inhalte und das gemeinsame Gruppenerlebnis seien für alle eine persönlich sehr bereichernde Zeit gewesen, hieß es aus den Reihen der Kursteilnehmer. Vorsitzender Wolfgang Laaths beglückwünschte die Absolventen. Er bedankte sich bei den Teilnehmern für das Engagement und den Mut, sich diesen anspruchsvollen Themen zu stellen und - soweit möglich - auch aktiv im ehrenamtlichen Dienst umzusetzen. Der Hospizverein bietet ehrenamtliche Unterstützung in der letzten Lebensphase für Schwerstkranke, Sterbende und deren Angehörige.Im nächsten Frühjahr wird wieder eine Ausbildung angeboten. Interessierte können sich beim Hospizverein unter Telefon 0151 52 52 53 15 oder per E-Mail an info@ hospizverein-schwandorf.de melden.___Weitere Informationen im Internet: