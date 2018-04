Vermischtes Schwandorf

05.04.2018

112 Jahre nach der Gründung der Kaminkehrer-Innung in Schwandorf kehren die bayerischen Schornsteinfeger zu ihren Wurzeln zurück und richten vom 13. bis 16 Mai hier ihren 96. Landesverbandstag aus. Er steht unter dem Motto: "Ihre Sicherheit - unser Auftrag". Die begleitende Messe in der Oberpfalzhalle befasst sich mit den Themen "Energie-Umwelt-Brandschutz-Sicherheit".

Messe in der Halle

Finanzminister spricht

Bezirkssprecher Peter Wilhelm (Wackersdorf) erwartet zum Landesverbandstag bis zu 700 Besucher aus ganz Bayern. Am Mittwoch traf er sich mit elf Kollegen aus der Oberpfalz im Rathaus, um Oberbürgermeister Andreas Feller das Programm vorzustellen. Im Gepäck hatte Peter Wilhelm die "Zunftlade" aus dem Jahre 1763, der er das Programmheft entnahm. Aus ihm geht hervor, dass es in Bayern 1500 und in der Oberpfalz 139 Kehrbezirke gibt. Nur einer davon ist in der Hand einer Frau. Nicole Schwarz ist zuständig für den Kehrbezirk Hirschau.Das vierfarbige Symbol der Innung steht für Brandschutz (rot), Sicherheit (gelb), Umweltschutz (blau) und Beratung (grün). Lehrlingswart Harald Hofmeister (Neumarkt) ist für die Nachwuchsausbildung verantwortlich und erwartet von einem angehenden Kaminkehrer soziale Kompetenz, technisches Verständnis und handwerkliches Geschick. Die Tradition des Handwerks und gleichzeitig seine moderne Ausrichtung machten den Beruf attraktiv, sagte der Lehrlingswart. Er spricht von "stabilen Ausbildungszahlen" in der Branche.Am Sonntag, 13. Mai, wird Oberbürgermeister Andreas Feller um 10 Uhr in der Oberpfalzhalle die Messe "Energie-Umwelt-Brandschutz-Sicherheit" mit 50 Ausstellern eröffnen. Der Kaminkehrer-Nachwuchs verteilt Blumen und bewirtet die Besucher mit Kaffee und Kuchen. Der Erlös geht an die Initiative "Kaminkehrer helfen krebskranken Kindern". Um 14.30 Uhr spricht Kriminalhauptkommissar Wolfgang Sennfelder in einem öffentlichen Vortrag zum Thema "Einbruchschutz rund um Haus und Wohnung". Um 18 Uhr gibt der Oberbürgermeister in der Spitalkirche einen Empfang. Die Innung lädt die Teilnehmer anschließend zu einer kulinarischen Stadtführung ein.Bei der Delegiertenversammlung am 14. Mai um 9 Uhr im Hotel Birkenhof diskutieren die Teilnehmermit dem Landesvorsitzenden Heinz Nether (Nürnberg) über aktuelle Fragen ihres Handwerks. Um 17 Uhr verteilen die Kaminkehrer mit der Schwandorfer Feuerwehr auf dem Marktplatz 112 Rauchmelder. Die Aktion endet mit der Bayernhymne, gesungen und gespielt vom Kaminkehrer-Chor und der Blaskapelle der Innung Oberpfalz. Auf der Messe geht es am zweiten Tag um "Richtig Heizen mit Holz" (10.15 Uhr), "Brandschutz von Photovoltaik-Anlagen" (11.15 Uhr) und "Heizen und Stromerzeugung" (14 Uhr).Der dritte Tag beginnt um 9 Uhr in der Oberpfalzhalle mit einer Fachausstellung. Professor Dr. Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung "Energie, Verkehr, Umwelt" am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, spricht zum Thema "Die wirtschaftlichen Chancen einer klugen Energiewende". In einem zweiten Vortrag befasst sich Dr. Herbert Barthel, Energiereferent beim Bund Naturschutz, mit den Möglichkeiten einer dezentralen Energiewende in Bayern. Sein Motto: "Regional - Effizienz - Nachhaltig".Am Nachmittag gehen die Fachvorträge im Sitzungssaal des Landratsamtes weiter mit den Themen "Qualität der Holzbrennstoffe" (Forstwirt Martin Bentele), "Heizungs- und Pellets-Check" (Dr.-Ing. Klaus-Dieter Clausnitzer) und "Bau auf Sicherheit" (Markus Wanck). Am 15. Mai wird gefeiert. Beim Festabend mit Büfett spielt ab 19.30 Uhr in der Oberpfalzhalle die Band "Cappuccino" zum Tanz und zur Unterhaltung auf. Um den "Brandschutz" kümmert sich an diesem Abend die "Altneihauser Feierwehrkapell'n".Im Mittelpunkt des Abschlusstages am 16. Mai steht die Festveranstaltung, die um 9.30 Uhr mit einem Standkonzert der Blaskapelle der Innung und einem Begrüßungslied des Kaminkehrer-Chores vor der Oberpfalzhalle beginnt. Nach der Begrüßung durch den Präsidenten des deutschen Kaminkehrer-Handwerks, Oswald Wilhelm, und des Landesvorsitzenden Heinz Nether hält Bayerns Finanzminister Albert Füracker die Festrede. Er wird anschließend die Meister-Absolventen 2017 ehren.