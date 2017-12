Vermischtes Schwandorf

Hauptkommissar Dieter Jäger, bei der Polizeiinspektion Schwandorf zuständig für Verkehrssicherheitsfragen, nahm am Donnerstag kurz vor 18 Uhr die Kelle in die Hand und geleitete den Laternenzug zum Weihnachtsmarkt.

Das letzte Mal in grüner Uniform. "Die Kollegen der Nachtschicht treten ihren Dienst bereits im neuen, blauen Outfit an", sagte Jäger den Oberpfalz-Medien am Rande der Veranstaltung.