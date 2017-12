Vermischtes Schwandorf

13.12.2017

13.12.2017

Die Leiterin der Gymnastiksparte beim TSV Klardorf, Sabrina Pirzer, und Übungsleiterin Bettina Kühner überreichten das Deutsche Sportabzeichen an Kinder und Erwachsene in Schulturnhalle.

Pirzer zeigte sich erfreut, dass auch heuer wieder Jugendliche und aktive Erwachsene am Sportabzeichen teilgenommen haben. Sie hoffe aber, dass man noch mehr Sportler zum Mitmachen am Sportabzeichen bewegen könne. Sie bat alle Aktiven und auch die Jugendlichen, Werbung für die Teilnahme am Deutschen Sportabzeichen zu machen.Bevor das Abzeichen übergeben wurde, gratulierte sie Lisa Kühner, die die Prüfung als Sportabzeichenprüfer erfolgreich bestanden hatte und ab dem nächsten Jahr mithelfen werde. Das Deutsche Sportabzeichen bei den Erwachsenen in Silber erhielten Karin Pirzer, Josef Kraus und Michael Fuchs. In Gold Maria Kraus, Katrin Kraus und Susanne Gietl. Das Deutsche Sportabzeichen bei den Jugendlichen erhielt in Silber Tobias Fuchs, in Gold Selina Hartl, Franziska Brickl, Lena Kühner und Lisa Kühner.