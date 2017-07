Vermischtes Schwandorf

Die Mädchen der Realschule St. Josef in Schwandorf haben Tischtennis und Fußball gespielt, einen Sponsorenlauf organisiert, Speisen und Getränke verkauft und Spenden gesammelt. Zusammen kam der stolze Betrag von 6620 Euro zugunsten der Initiative "Miriams Hoffnung". Dafür gab es Beifall von höchster Stelle.

Konto Wer die Aktion unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden:



Mädchenrealschule St. Josef



IBAN: DE 34 7509 1400 0000 0962 53



VR Bank Burglengenfeld eG, Verwendungszweck: Miriams Hoffnung

Diözesanbischof Rudolf Voderholzer hatte die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen und marschierte nach einer Andacht in der Hauskapelle durch ein Spalier von 450 Schülerinnen. In der Turnhalle übernahm Bezirksschulobmann Alois Spitzer die Moderation und bat zunächst die Prominenz zum Rundlauf an die Tischtennisplatte. Darunter auch Landrat Thomas Ebeling und Oberbürgermeister Andreas Feller.Anschließend standen sich der deutsche Tischtennis-Schulmeister aus Schwandorf und der Vizemeister aus Ursberg gegenüber. Die Mädchen hatten sich beim Finale in Berlin kennengelernt und dort das Benefizspiel vereinbart. Der Vergleichskampf endete 7:2 für die Gastgeber. D er Spendentopf hatte sich mittlerweile gefüllt. Die letzten Kuverts überreichten die Schulleiter der Gymnasien Schwandorf und Oberviechtach, Dr. Johannes Werner und Ludwig Pfeiffer, deren Schüler sich im Handball und Volleyball ebenfalls für das Bundesfinale in Berlin qualifiziert hatten.Mit großem Beifall nahmen alle Beteiligten das Spendenergebnis auf, das die Schulleiter Marlies Hoffmann und Jürgen Moritz am Ende verkündeten. Die Direktorin sprach allen aus dem Herzen, als sie sagte: "Es tut gut, Gutes zu tun". Die Eltern Margit und Christian Fackler bedankten sich für die Spendenbereitschaft und die Solidarität. Die Schule hatte im April schon einmal 2000 Euro gespendet. Das Geld fließt in ein Forschungsprojekt in Amerika. Gesucht wird ein Medikament zur Heilung des Rett-Syndroms, an dem die zweijährige Miriam Fackler leidet. Es geht mit schweren körperlichen Behinderungen einher.